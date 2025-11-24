19日藍白主席會談…黃國昌會前曾請教柯文哲 陳智菡曝柯提示3點

快訊

中央社／ 台北24日電
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌會面，民眾黨團主任陳智菡今天透露，黃國昌在會前曾請教前民眾黨主席柯文哲注意事項，柯文哲提示3點，包括應站在主流民意觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去談。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡中午接受「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，談到柯文哲與現任黨主席黃國昌的定位問題，陳智菡指出，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的。

陳智菡表示，柯文哲私下曾說，「兩個太陽總比沒有太陽好」，民眾黨是小黨，卻有2位非常重要領袖，不僅占遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這對民眾黨絕對是加分。

陳智菡透露，在與鄭麗文會談前，黃國昌曾請教柯文哲注意事項，柯文哲是以總統視角給予3點提示，包括應站在主流民意觀點、國家安全正義，以及人民安全的角度去談。

陳智菡表示，民眾黨未來會幫柯文哲開一個節目，內容會從柯文哲過去所閱讀的書籍，給大家建議與方向，節目已經在錄製，陸續會釋出片花，製作此節目用意就是不希望外界見縫插針。

談及2026年縣市議員選舉，陳智菡說，民眾黨採謹慎提名，像台北市就只提6人、一區一人，沒有排擠國民黨的空間；很多國民黨人說「禮讓」，但民眾黨一區只提一人，若真要稱禮讓，應該是「讓民眾黨提2席」才算禮讓，否則不構成。

至於是否請台北市長蔣萬安站台，陳智菡表示，不會強人所難，如果國民黨議員反彈，不勉強蔣萬安。民眾黨有「自己的太陽」，像是柯文哲、黃國昌，等柯文哲官司未來處理到一個程度時，相信會適度幫候選人加持。

至於縣市長部分，陳智菡說，原則是先禮後兵，先開誠布公把所有原則講清楚、對外公開，並做好自身準備，包含對參選城市的願景、治理模式與政策藍圖；先讓人民看清楚，再來比民調，比完民調就願賭服輸，但前提是開誠布公、步伐一致。

台灣民眾黨 柯文哲 陳智菡 黃國昌 黨主席 國民黨 鄭麗文
