嫁來台灣32年！桃園陸配里長無奈：2003年早已除籍「我不是政客」

立院國民黨團有意修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範，引發討論。桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，今年初被查出中國籍，彭小林今表示，前陣子回到中國大陸處理國籍問題，確認自己早在2003年就沒有大陸身分，自己嫁來台灣已經32年，只是老百姓為地方盡心盡力，無法理解社會怎麼會這樣。

彭小林陸配身分嫁來台灣32年，在蚵間生活至今，2022年參選里長當選，是桃園市首名新住民里長。今年初被內政部查出具有中國籍，目前尚未解職，內政部點名未盡監督職責，區公所及地方政府被函送監察院查處，如今立院藍營黨團推動修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範。

彭小林表示，能修法是最好，但現在很多人以政治的考量來想，她強調自己並不是政客，小小的里長純粹是為基層服務，平常顧家庭、顧鄰居，里內有很多隔代教養的問題，且鄉下工作機會比較少，只剩下老弱婦孺，她們都只是普通的主婦，嫁來台灣已經這麼多年，大家都是為了生活，和台灣人沒有兩樣，都是拿中華民國護照，現在突然引發爭議並被討論，非常無奈。

彭小林說，前陣子回到中國大陸處理國籍問題，找了很久發現早在幾10年前戶籍就已經消除，一查發現2003年早就沒有戶籍了，強調當初能拿到台灣身分證，就是已經解掉大陸的身分證，如今政府該怎麼配合就配合，當年是以兩岸人民關係條例嫁過來，沒有料想如今變成這樣。她認為大家都是顧好自己的家庭就好，以能力所及幫助大家，不可能搞統戰，希望外界將心比心。