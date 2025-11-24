NCC人事造成電視僵局 學者建議修法因應

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
圖為世新大學廣電系兼任副教授何吉森。聯合報記者陳正興／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）因為委員人數不足而無法做出正式決議，對電視產業造成巨大影響，許多電視系統與頻道的變更申請案已經拖延超過一年，形成僵局。世新大學廣電系兼任副教授何吉森認為，針對《有線電視法》修法，訂定合理的審查期限就可以解套。

曾經擔任NCC委員、主任秘書的何吉森指出，這次NCC因為自限委員人數不足而受到影響，很多決議都沒有辦法完成，影響業者權益很大，更可以感受到訂定合理期限的必要。

何吉森說，有線電視業者向主管機關申請變更營運計劃書內容，這反映產業變化，更攸關閱聽眾的權益，本來就應該有一定的審查時限，一般如果該目的事業的法律沒有特別規定，就應該按照《行政程序法》的規定。目前《行政程序法》第52條明定是以兩個月為期限，必要時得延長一次。當然，也可以在目的事業法另定期限。現在NCC有些審查已經拖超過一年了，確實是個問題，應該修法解套，要訂定合理的審查期限，逾期視為同意變更或備查。

何吉森也指出，《有線電視法》對於市佔率上限的部分也可以一起檢討，因為根據台灣經濟研究院的研究，有線電視跟中華電信MOD具有競爭替代關係，因此可以納入同一市場，所以《有線電視法》第24條要計算系統總訂戶數時，可以一起計算，包括境內的其他多媒體內容平台也可以納入計算。

近日立院已有立法委員考量到這些產業面臨困境，提出修法草案來因應目前NCC沒有辦法召開委員會來審查頻道異動案件，以及有線電視戶數從2017年526萬戶高峰期，連續三十一期下滑至431萬戶，但其他視訊平台閱聽戶數強力攀升的不對等現象，期待將各供公眾收視聽平台戶數納入評估，滾動式調整有線電視戶數上限，以利系統業者透過充分競爭機會，加速建構台灣第二條韌性高速寬頻網路。

國家通訊傳播委員會（NCC）因為委員人數不足而無法做出正式決議,對電視產業造成巨大影響,許多電視系統與頻道的變更申請案已經拖延超過一年,形成僵局。世新大學廣電系兼任副教授何吉森認為,針對《有線電視法》

