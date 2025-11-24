民調：近9成民眾對陸沒好感、不願統一 這年齡層對政府最不滿

快訊

中央社／ 台北24日電
兩岸示意圖。圖／AI生成
兩岸示意圖。圖／AI生成

台灣獨立建國聯盟主席陳南天今天表示，根據民調顯示，將近9成的台灣人對中國沒有好感，也有近9成的台灣人不願意統一，而在政府滿意度上，40至49歲年齡層對政府最為不滿，呼籲政府注意。

陳南天與台灣基進黨主席王興煥、台北市議員苗博雅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、黑熊學院執行長朱福銘等人今天在台灣獨立建國聯盟辦公室召開「2025台美建交民調記者會」，提出相關說明。

陳南天表示，這次民調顯示，將近9成台灣人對中國沒有好感，也有近9成台灣人不願意統一；或許很多人想維持現狀，但一旦現狀無法維持，也有近8成台灣人不願意統一。值得注意的是，15至19歲的抖音、小紅書世代，對中國有好感的比例（21%）相對其他年齡層高，但沒有好感（32.2%）的比例還是高於有好感。

王興煥表示，不希望被中國併吞的民意高達90%，但傾向民進黨者僅31.4%，因此更需要本土陣營的政治分工鞏固選票，執政的民進黨應讓施政更有感，而台灣基進、時代力量等本土在野小黨則應加強合作，提供選民除了藍白之外的新選擇。

苗博雅說，民調顯示有64%的人有反侵略的抵抗意志，只要台灣繼續、延續維持這樣的正向社會氛圍，和平與繁榮可以持續維持，也要讓獨裁者知道，台灣不是一個可以隨便拿捏的軟柿子。

陳俐甫表示，根據民調，賴政府的執政還算沒有問題，但大多數人對於民進黨能否處理好對美關稅的問題比較擔憂。

台灣獨立建國聯盟書面資料指出，本次調查對象為全國年滿15歲以上民眾，訪問時間2025年11月17日至11月19日，有效樣本數1077份（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

民調 台灣獨立 兩岸關係 台灣人 民進黨 國民黨
