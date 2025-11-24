快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

聽新聞
0:00 / 0:00

公地放領台東農民憂「看得到領不到」 黃建賓爭取從寬認定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨台東立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨台東立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

賴總統宣布重啟公地放領，國民黨台東立委黃建賓指出，中央終於聽見地方聲音，但根據內政部目前公告的規定，許多台東農民憂心，「看得到領不到」。他今天提案要求內政部必須考量台東公地放領特殊性，從速從寬辦理，此案獲內政部長劉世芳允諾，並於內政委員會通過。

黃建賓指出，今年6月就在內政委員會要求內政部，應該以宜蘭大南澳台拓土地公地放領為例，持續推動全國公地放領，並以台東縣為優先地區。劉世芳表示，當時確實有答應除了宜蘭大南澳地區，也會以台東縣為主來試辦，如今進度超前，內政部已經成立審議委員會，今天就會發函請包含台東縣政府在內的縣市政府成立工作小組。

黃建賓也提到，目前賴清德總統宣布公地放領的條件，對許多農民而言，「說的很簡單，聽的人卻覺得很複雜」，尤其台東縣狀況特殊，山多平原少，公有土地占全縣約87%，又涉及多個中央主管機關及國營事業，複雜程度遠遠超過其他縣市，造成許多台東農民非常擔心，這項政策恐怕「看得到、領不到」。

黃建賓並指出，對於台東縣農民而言，公地放領政策有三大問題：第一，目前僅限國有平地耕地及養殖用地，許多台東縣苦等多年的山地耕地農民，一開始就被排除在外。第二，許多農民等了幾十年等不到，早年租用合約早就不見，加上由於年邁把土地承租權過給兒女，但兒女可能沒有農保，無法被認定為自耕農，造成這些農民苦等數十年，到頭來還是一場空。第三，台東許多農民早期是向退輔會、台糖甚至土地銀行租用土地，恐怕都不符合納入這一次公地放領的對象。

黃建賓表示，依據內政部統計，台東公地放領的面積高達608公頃，全國最多，也是隔壁屏東縣的近兩倍，但台東縣符合條件的人數只有752人，大約只有屏東縣一半，在目前政策模糊、台東又狀況特殊下，台東農民最後成功申請公地放領的人數，可能遠比內政部預估還要少。

黃為此在立法院內政委員會提案要求，內政部須於3個月內邀集相關部會、地方政府盤點及研議，並考量台東縣境內公地放領特殊性，從速從寬推動公地放領政策，守護台東農民權益。劉世芳允諾，會請國有財產署從寬認定，黃建賓的提案也於內政委員會順利通過。

台東 公地放領 農民 黃建賓

延伸閱讀

【重磅快評】準立委切結沒效力 立法院是劉世芳說了算？

準立委陸配擬簽切結書就任被說特權 黃國昌嗆劉世芳失格

全民安全指引遭丟回收桶 劉世芳批不是公主病就是王子病

「小橘書」遭疑宣示作戰 劉世芳批：公主病、王子病才給錯誤訊息

相關新聞

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

今日有外媒刊出美國學者論點指出「台灣已走到臨界點」，近幾個月將是台灣命運關鍵期。國民黨立法院黨團表示，台美關係相關消息，...

否認歧視陸配 劉世芳指「國籍不同」：在台任公職僅能效忠單一國家

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，而中華民國跟...

準立委陸配擬簽切結書就任被說特權 黃國昌嗆劉世芳失格

陸配能否擔任公職再度引起討論，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。內政部長劉世芳今天重申「針對放棄...

賴總統指台灣人看演唱會有錢有閒 黃國昌：繳不起房租的年輕世代更多

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德總統認為「台灣人看演唱會有錢有錢」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，台...

公地放領台東農民憂「看得到領不到」 黃建賓爭取從寬認定

賴總統宣布重啟公地放領，國民黨台東立委黃建賓指出，中央終於聽見地方聲音，但根據內政部目前公告的規定，許多台東農民憂心，「...

國民黨鬆綁陸配在台參政權 民進黨：中華人民共和國不只是普通外國

陸配參政議題延燒，民進黨今天表示，國民黨日前召開記者會，揚言鬆綁中配在台參政權，更稱「大陸不是外國」，但民代就職時依法須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。