否認歧視陸配 劉世芳指「國籍不同」：在台任公職僅能效忠單一國家

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，而中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，只要在台灣任公職，只能對單一國家效忠；至於藍委認為大陸不是外國，劉說，倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。

花蓮陸配村長鄧萬華今年8月因具有中華人民共和國國籍，被富里鄉公所解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，尚待富里鄉公所另作處分。國民黨團立院黨團為此研擬修正國籍法，明定陸配參政權不受國籍法規範，民眾黨團立院黨團則稱，應改修兩岸人民關係條例。

立法院內政委員會今邀請劉世芳等人就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委陳培瑜關注在野立委有意修國籍法或兩岸條例，劉世芳說，上綱到兩岸條例或憲法大可不必，她強調國籍法並沒有藍綠之分，國籍法僅針對中華民國以外的國籍，但只能對單一國家效忠；若只為了陸配修國籍法，將落入政黨之間對政治解讀的不同。

劉世芳說，公務員都依法行政，內政部沒有歧視性對待，只是認為中華民國跟中華人民共和國是分屬兩個不同國籍，且中華民國主權不能讓步。

她說，內政部對待其他國家都一視同仁，如曾任立委的副總統蕭美琴、以及前立委李慶安都依規定辦理，沒有特別歧視中華人民共和國；只要在台灣擔任公職，就要對憲法宣示效忠，不可能同時效忠兩個國籍。

民進黨立委李柏毅詢問，內政部如何看待國民黨立委主張「大陸不是外國」。劉世芳直呼「非常訝異」，因為中華民國身分證或護照等其他官方文件，都未包含中華人民共和國。如果大陸地區不叫外國，等於變相承認「台灣是中國的一部分」，現在全世界都認知中國是指中華人民共和國。

李柏毅批評，藍白立委為選舉提案修國籍法，欲獲取選票，卻忘了大陸是敵對勢力，一天到晚都想併吞中華民國。劉世芳說，「我們的國家現在就是中華民國，無論怎麼樣，要保全中華民國的最大利益，包括主權不能讓渡，也不能被解釋為是中國的一部分」，也允諾會堅決捍衛國籍法。