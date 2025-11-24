藍委提美國會要台資助菲基地升級 吳志中：僅建議

國民黨立委關切，美國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）要求台灣資助美軍在菲律賓基地的升級。外交部次長吳志中指出，是有這樣的政策建議，但既然是建議，就代表可以討論。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、外交部專案報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關切，美國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）報告中提及，要求台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，是否有此事。

國安局長張元斌回應，並沒有收到這樣的情報及訊息；吳志中則指出，是有這樣的政策建議，但既然是政策建議就代表可以討論。

賴士葆也關切，日本首相高市早苗「台灣有事」說，是否代表「台灣有事，日本會出兵」。吳志中說明，高市並沒有直接這樣解釋，而任何一個主權國家都有權利去維護自身國家安全。

賴士葆詢問，中日是否會發生戰爭。吳志中強調，兩大國打起來並非好事，因此各界都希望降低雙邊緊張關係，但至於會不會打起來，「我認為不會」。