陸配參政案 盧秀燕：公職或民代應以中華民國為唯一國籍、效忠對象

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政，並縮短入籍時間至4年。台中市長盧秀燕今天表示，如果有其他國籍是不應該服務公職，不管公職人員或是民意代表，應該以中華民國為唯一國籍，而且為唯一效忠對象。

立法院國民黨黨團要修國籍法，明定中配參政權不受國籍法規範。台中市長盧秀燕今早在市議會表示，「一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管哪一個國的國籍都不應該服務公職」。民進黨市議員江肇國再詢問國民黨立法院黨團要修國籍法，盧市長看法？

盧秀燕強調，不管公職人員或者民意代表，應該以中華民國為唯一國籍，也是唯一效忠的國家，所以如果有其他國籍是不應該的，包括中國、美國、日本等國籍。

盧秀燕也舉例說，過去她擔任立委，就曾有人擔任民意代表被發現有美國或是其他國籍，最後不得不去職，道理很明白，沒有針對性，只要是中華民國以外的國籍都不應該服務公職。

江肇國再問，針對中配縮短入籍6年改4年，盧市長是否認為要縮短？盧秀燕說，立委有修法的職權，是不是會修正也還在臆測，對臆測的事情她不作評論。