準立委陸配擬簽切結書就任被說特權 黃國昌嗆劉世芳失格

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳今天列席立法院內政委員會備詢。記者胡經周／攝影

陸配能否擔任公職再度引起討論，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。內政部長劉世芳今天重申「針對放棄中華民國以外國籍，國籍法未有切結或具結規範」，更說僅針對陸配修「國籍法」很奇怪，是非常特權的條款。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，針對國籍法如何正確解釋，現在社會各界有很多討論，如果劉世芳只會恣意解釋與適用法律，「只能說很失格」。

5名陸配村里長因無法提供「放棄中華人民共和國國籍」相關證明面臨解職，民眾黨提名，預定明年2月將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。傳出立法院將提出「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書要求簽署為其解套，李貞秀已表態同意簽署。劉世芳稍早受訪時表示，現行國籍法未針對放棄中華民國以外國籍有切結或具結的規範，國籍法是針對所有中華民國以外國籍的人，若特別對中國外配或中國中配修法，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，國籍法、兩岸人民關係條例如何正確解釋與適用，現在社會各界有很多討論，就連各部會彼此看法都不同，中華民國憲法、兩岸條例及相關法令的關係，劉世芳本人或許要先搞清楚，否則如果只會恣意解釋與適用法律，「只能說很失格，恐怕相關發言有重新斟酌的必要。」

國籍 中華民國憲法 陸配

