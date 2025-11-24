快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／傳關稅談判將對美投資4000億美元 國民黨團批黑箱

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對英國「金融時報」近日引述知情人士說法，指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥（左）、立委馬文君（右）今天舉行記者會，抨擊政府黑箱，不只是跳過程序及人民，更是違反「條約締結法」，應立即停止黑箱，依法向立院報告台美談判情況及後續可能影響，否則將有更強力監督行動。記者胡經周／攝影
針對英國「金融時報」近日引述知情人士說法，指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥（左）、立委馬文君（右）今天舉行記者會，抨擊政府黑箱，不只是跳過程序及人民，更是違反「條約締結法」，應立即停止黑箱，依法向立院報告台美談判情況及後續可能影響，否則將有更強力監督行動。記者胡經周／攝影

針對英國「金融時報」近日引述知情人士說法，指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥、立委馬文君、牛煦庭今天舉行記者會，抨擊政府黑箱，不只是跳過程序及人民，更是違反「條約締結法」，應立即停止黑箱，依法向立院報告台美談判情況及後續可能影響，否則將有更強力監督行動。

林沛祥指出，這攸關台灣產業命脈、國家安全，但政府面對4000億美元的承諾卻全面黑箱，這數字相當於12兆元台幣，足以填補所有年金缺口，也等同把台灣4年總預算送出去，若將之普發，每位國民可領50萬元現金。國民黨立委馬文君抨擊，台美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君過去就是反黑箱服貿要角，結果現在違背自己理念更黑箱；副總統蕭美琴過去擔任外交國防委員會召委，也知道談判過程較爭議、遭民意反對的都應說清楚，甚至可以退回重新談。國民黨立委牛煦庭分析，金融時報應非隨便的媒體，如此消息也會造成社會動盪，政府應該提出完整公開的說法；如果說這樣權威的媒體報導有誤，那政府更應該立刻澄清，應報告數額、具體時間，才能讓大家早日準備，民心也才能早日安定。

國民黨團對政府提出三點呼籲，立即停止黑箱談判；政府應依條約締結法，立即向立法院報告談判方針、爭議事項、可能承諾等；公開承諾內容與影響。行政院、經濟部、國安會應在一周內向國人做出完整說明，否則國民黨團將採取更強力的監督行動。

黑箱 國民黨 行政院

延伸閱讀

轟對美投資12兆元黑箱跳過人民 國民黨團：應依法向國會報告

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

相關新聞

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

今日有外媒刊出美國學者論點指出「台灣已走到臨界點」，近幾個月將是台灣命運關鍵期。國民黨立法院黨團表示，台美關係相關消息，...

準立委陸配擬簽切結書就任被說特權 黃國昌嗆劉世芳失格

陸配能否擔任公職再度引起討論，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。內政部長劉世芳今天重申「針對放棄...

賴總統指台灣人看演唱會有錢有閒 黃國昌：繳不起房租的年輕世代更多

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德總統認為「台灣人看演唱會有錢有錢」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，台...

李四川鬆口2026？ 曝新北改制就被勸選 當時這1理由不選

2026新北市長選舉，藍營呼聲最高的北市副市長李四川今接受媒體人尚毅夫專訪，對於若新北2026非李四川不可，何時決定？李...

吳怡農臉書「支持我參選台北市長！」 曝黨內問題：流量不等於支持

表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農今在臉書發文，強調自己具有三個特點包含看見台北市問題、重現「小英成績」、...

陸配參政案 盧秀燕：公職或民代應以中華民國為唯一國籍、效忠對象

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政，並縮短入籍時間至4年。台中市長盧秀燕今天表示，如果有其他國籍是不應該服務公職，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。