影／傳關稅談判將對美投資4000億美元 國民黨團批黑箱

針對英國「金融時報」近日引述知情人士說法，指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥、立委馬文君、牛煦庭今天舉行記者會，抨擊政府黑箱，不只是跳過程序及人民，更是違反「條約締結法」，應立即停止黑箱，依法向立院報告台美談判情況及後續可能影響，否則將有更強力監督行動。

林沛祥指出，這攸關台灣產業命脈、國家安全，但政府面對4000億美元的承諾卻全面黑箱，這數字相當於12兆元台幣，足以填補所有年金缺口，也等同把台灣4年總預算送出去，若將之普發，每位國民可領50萬元現金。國民黨立委馬文君抨擊，台美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君過去就是反黑箱服貿要角，結果現在違背自己理念更黑箱；副總統蕭美琴過去擔任外交國防委員會召委，也知道談判過程較爭議、遭民意反對的都應說清楚，甚至可以退回重新談。國民黨立委牛煦庭分析，金融時報應非隨便的媒體，如此消息也會造成社會動盪，政府應該提出完整公開的說法；如果說這樣權威的媒體報導有誤，那政府更應該立刻澄清，應報告數額、具體時間，才能讓大家早日準備，民心也才能早日安定。

國民黨團對政府提出三點呼籲，立即停止黑箱談判；政府應依條約締結法，立即向立法院報告談判方針、爭議事項、可能承諾等；公開承諾內容與影響。行政院、經濟部、國安會應在一周內向國人做出完整說明，否則國民黨團將採取更強力的監督行動。