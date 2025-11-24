快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統指台灣人看演唱會有錢有閒 黃國昌：繳不起房租的年輕世代更多

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。圖／取自賴總統臉書
賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。圖／取自賴總統臉書

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德總統認為「台灣人看演唱會有錢有錢」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、無法成家或生養子女的年輕世代，「他的認知離我們的年輕族群越來越遙遠。」

賴總統上周觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，談及南韓人氣團體TWICE首度在台灣演出，他大讚「TWICE的周子瑜，我們台南人要回來表演了」，許多巨星在台灣的演唱會都大受歡迎，「這代表台灣經濟進步，許多人不僅有錢，而且又有閒。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對賴總統的說法，黃國昌受訪時表示，備受歡迎的偶像團體來台灣表演，整個演出辦得熱熱鬧鬧、所有歌迷享受好的表演，相信這是大家共同期待的事情，「面對這樣的演唱會，政治人物盡量不要幫人家貼上政治色彩。」

黃國昌說，藝人的舞台在表演場合，不要因為想要增加政治詮釋，反而造成對方很大的壓力跟不方便，「周子瑜的事情，就是一個很好的例子。」

黃國昌也說，台灣的確有一些人有錢有閒，但是更多的是繳不起房租、成不了家或養不起小孩的人，年輕世代面對高工時、低薪與月光族早已成為常態，恐怕不是賴總統所講的有錢有閒，「他的認知代表他跟一般的庶民生活，離我們的年輕族群越來越遙遠。」

媒體詢問，時值中日關係緊張，賴總統態度卻從容。黃國昌聽聞後表示，台灣必須看重東亞區域的和平穩定，「相信也是日本政府希望能夠看到」，對方目前希望此事能夠降溫，也讓整起事件和平緩和落幕，畢竟對於台灣與東亞區域和平穩定而言，中日關係緊張不是一件好事。

針對民眾黨明天率團訪問日本，黃國昌則強調，此事無關中日衝突，純粹只是時間巧合，出訪行程絕不可能突然決定，民眾黨國際部早在今年夏天就開始規劃，屆時將拜會日本國內多個主要政黨，包括自民黨、日本維新會、立憲民主黨等，幾乎涵蓋所有在國會有席次的政黨。

黃國昌說明，此行除了拜訪日本國內主要政黨，也涵蓋日本私部門與東京都廳地方官員，預計觸及政治、經濟、長照、媒體與地方創生等議題，乃至於私人企業各種不同的層面，主要就是促成雙方年輕世代的交流，所謂的中日衝突、日本首相高市早苗的發言，兩者一點關係都沒有，因此沒有必要在此時有過多政治解讀或詮釋。

中日關係 日本維新會 黃國昌

延伸閱讀

迷你足協詐領千萬元補助 黃國昌爆運動部只討回2萬元還同意分期償還

指迷你足協詐領體育署千萬補助 黃國昌批政府處理拖延

台北市長藍白合有譜？ 黃國昌喊出：議員4+2全壘打

柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事的重要性

相關新聞

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

今日有外媒刊出美國學者論點指出「台灣已走到臨界點」，近幾個月將是台灣命運關鍵期。國民黨立法院黨團表示，台美關係相關消息，...

準立委陸配擬簽切結書就任被說特權 黃國昌嗆劉世芳失格

陸配能否擔任公職再度引起討論，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。內政部長劉世芳今天重申「針對放棄...

賴總統指台灣人看演唱會有錢有閒 黃國昌：繳不起房租的年輕世代更多

南韓女子團體「TWICE」本周首度來台開場，賴清德總統認為「台灣人看演唱會有錢有錢」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天說，台...

吳怡農臉書「支持我參選台北市長！」 曝黨內問題：流量不等於支持

表態有意願參選明年台北市長，壯闊台灣理事長吳怡農今在臉書發文，強調自己具有三個特點包含看見台北市問題、重現「小英成績」、...

陸配參政案 盧秀燕：公職或民代應以中華民國為唯一國籍、效忠對象

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政，並縮短入籍時間至4年。台中市長盧秀燕今天表示，如果有其他國籍是不應該服務公職，...

影／民眾黨青年團呼籲國會盡速審議青年基本法

民眾黨青年團今天舉行記者會，指出攸關各項青年重大權益的「青年基本法」，自8月14日立法院教文委員會審查後，審議進度持續延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。