新版全民安全指引增賴總統簽名 柏鴻輝：對國防部的鼓舞

新版台灣全民安全指引將普發至全國家戶，立委質疑，加入總統簽名的馬屁文化大可不必，也有立委認為，台灣對立嚴重，應避免政治色彩。國防部副部長柏鴻輝說明，總統簽名是對國防部的鼓舞，且災變不分政黨，製作手冊是希望大家以平常心看待防災應變，希望全民都安全。

立法院內政委員會今邀內政部、國防部就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

報告指出，全民安全指引印製、運送及發放總經費為6450萬7800元，預計明年1月5日前，分4梯次完成全國約983萬家戶普發，指引提供不同災害類型包括近期堰塞湖災害的應變資訊，如警報音響識別、防空避難設施查詢、避難姿勢等。

國民黨立委張智倫關注，第一版全民安全指引共發放5000份，第二版則決定普發，手冊印製費為4279億元、加發送費及運費共6450萬，經費全數動用第二預備金，且單筆數額低於5000萬，是要規避立院監督？為何不編列一般預算？他也質疑新版手冊加入總統簽名，「馬屁文化大可不必」。

柏鴻輝說，第一版印製5000本時，獲各界好評，當時有編列預算印製，後來決定增加才發現年度預算不足，因此依「預算法」第70條申請第二預備金；發放後，國防部將追蹤管考，若效果好、未來有需求，會循正確編列預算方式執行。

國民黨立委牛煦庭關注新舊版安全指引差異，國防部官員說明，新版序言增加總統簽名、內容增加堰塞湖溢流潰壩指引等；牛煦庭也以「總統簽名」為例，稱即便政黨不同，但也贊成防災或國防認識普及，但台灣最大問題是政治對立嚴重，建議寫相關內容時，政治色彩越淡越好。

柏鴻輝回應，總統相當重視此事，簽名也是對國防部的鼓舞和肯定，且總統是三軍統帥，所有國防白皮書也有總統簽名；他說，災變不分政黨，國防部製作手冊或前往救災也都不分政黨，製作手冊是希望大家以平常心看待防災應變，希望全民都安全。