轟對美投資12兆元黑箱跳過人民 國民黨團：應依法向國會報告

外媒指我國為關稅談判將對美投資4000億美元，引發爭議，國民黨立院黨團今天抨擊，政府黑箱12兆元台幣，不只是跳過程序及人民，更是違反「條約締結法」，應立即停止黑箱，依法向立院報告台美談判情況及後續可能影響，否則將有更強力監督行動。

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4000億美元。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥指出，這攸關台灣產業命脈、國家安全，但政府面對4000億美元的承諾卻全面黑箱，這數字相當於12兆元台幣，足以填補所有年金缺口，也等同把台灣4年總預算送出去，若將之普發，每位國民可領50萬元現金。

林沛祥批評，如此龐大金額，涉及產業及國家安全問題，不是可以隨意私相授受的，政府此舉已經公然違反條約締結法第6條，因為相關對外協定沒有依法送立法院審查，尤其是這種有爭議的，政府本應向立院報告，而非跳過程序、跳過人民。

國民黨立委馬文君抨擊，台美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君過去就是反黑箱服貿要角，結果現在違背自己理念更黑箱；副總統蕭美琴過去擔任外交國防委員會召委，也知道談判過程較爭議、遭民意反對的都應說清楚，甚至可以退回重新談。

國民黨立委牛煦庭分析，金融時報應非隨便的媒體，如此消息也會造成社會動盪，政府應該提出完整公開的說法；如果說這樣權威的媒體報導有誤，那政府更應該立刻澄清，應報告數額、具體時間，才能讓大家早日準備，民心也才能早日安定。

牛煦庭質疑，政府面對國人擔憂及焦慮，難道不應馬上說明嗎？若是政府扮演重要角色，那就依條約締結法來做；若民間扮演重要角色，那政府也要有相應配套。政府若持續黑箱，真的不能怪民眾會有各種質疑，尤其大家等了大半年了，政府應盡速有所作為。