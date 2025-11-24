國民黨131黨慶謁陵兩蔣 鄭麗文劍指民進黨：民主成就將毀

國民黨自1894年創黨以來131周年黨慶，國民黨主席鄭麗文今赴桃園市大溪區慈湖及頭寮謁陵。鄭麗文表示，今特地率團隊向蔣中正及蔣經國先生致敬，痛批當前執政的民進黨是「台灣民主最大的破壞者」，國民黨必須延續保護捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文今上午抵達慈湖及頭寮陵寢謁陵，高舉鮮花向兩蔣致敬。鄭麗文指出，蔣中正先生所領導的，包括北伐、抗日至後來的國共內戰，這3場戰爭決定了當代中國的命運。過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國，保衛台灣，今天她希望國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。

鄭麗文提到，蔣經國先生是在台灣不分黨派，備受推崇緬懷最重要的政治領袖。蔣經國先生在台灣十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，但蔣經國先生並沒有因此鬆懈，70年代末期、80年代時就開始布局高瞻遠矚，讓台灣的經濟轉型向高科技發展，創造台灣今天的護國神山，後來更是用無比的智慧跟魄力解除戒嚴，推動台灣和平民主轉型。

鄭麗文表示，蔣經國先生在推動十大建設、高科技產業，甚至在進行民主轉型時一樣不被看好，各種訕笑及懷疑的眼神，但早在推動十大建設時，蔣經國先生說「今天不做，明天就會後悔」，所以今天有安居樂業的經濟成果、民主法治的制度，不但要感謝蔣經國先生，也希望自己能繼續追隨秉持同樣的智慧、魄力及遠見，對2300萬人有利的事情，無須遲疑，更不用畏縮。

鄭麗文說，接下來不但要繼續守護台灣民主，還要再創台灣的經濟高峰跟奇蹟。台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天的執政黨民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨，過去近10年民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法獨立，藐視國會尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石。

鄭麗文批，好不容易所有的民主成就，將會一點一點毀在民進黨手裡，國民黨必須延續保護捍衛台灣的民主憲政，民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣產業面臨重大危機，讓台灣經濟面臨嚴峻挑戰。