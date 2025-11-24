美國會建議台灣出資升級菲基地 吳志中：政策建議而已

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」建議台灣出資協助菲律賓升級軍事基地，外交部政務次長吳志中（右）今天在立法院答詢表示，目前僅是政策建議，國安局副局長張元斌（左）則表示沒有收到相關情訊。記者胡經周／攝影
立法院外交及國防委員會，邀請國安局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

針對美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）在年度報告裡，建議引入台灣資金協助菲律賓軍事基地升級，藉此提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，還建議台灣的資金也可為日本西南諸島及太平洋友邦進行類似升級。國安局副局長張元斌在答詢時表示，「目前沒有接收到這樣的情訊」。

外交部次長吳志中則表示，「是有這樣的政策建議」，可以進行討論，並強調「那是政策建議而已」，目前為止，跟美國各方面的合作討論有助於維護台灣海峽的安全。

另外，關於日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，日中關係持續緊張。近日自歐洲返台的吳志中表示，這段期間與多國政府及官員交流時，關注的焦點是中國外交官薛劍「斬首日相」相關言詞，普遍認為「非常不妥」，有人甚至認為應「立即召回」。

針對日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，日中關係持續緊張。近日自歐洲返台的外交部政務次長吳志中（圖）表示，這段期間與多國政府及官員交流時，關注的焦點是中國外交官薛劍「斬首日相」相關言詞，普遍認為「非常不妥」，有人甚至認為應「立即召回」。記者胡經周／攝影
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」建議台灣出資協助菲律賓升級軍事基地，外交部政務次長吳志中（右）今天在立法院答詢表示，目前僅是政策建議，國安局副局長張元斌（左）則表示沒有收到相關情訊。記者胡經周／攝影
外交部 國安局 日本

