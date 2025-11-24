美國會建議台灣出資升級菲基地 吳志中：政策建議而已
立法院外交及國防委員會，邀請國安局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。
針對美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）在年度報告裡，建議引入台灣資金協助菲律賓軍事基地升級，藉此提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，還建議台灣的資金也可為日本西南諸島及太平洋友邦進行類似升級。國安局副局長張元斌在答詢時表示，「目前沒有接收到這樣的情訊」。
外交部次長吳志中則表示，「是有這樣的政策建議」，可以進行討論，並強調「那是政策建議而已」，目前為止，跟美國各方面的合作討論有助於維護台灣海峽的安全。
另外，關於日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，日中關係持續緊張。近日自歐洲返台的吳志中表示，這段期間與多國政府及官員交流時，關注的焦點是中國外交官薛劍「斬首日相」相關言詞，普遍認為「非常不妥」，有人甚至認為應「立即召回」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言