美國會建議台灣出資升級菲基地 吳志中：政策建議而已

立法院外交及國防委員會，邀請國安局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

針對美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）在年度報告裡，建議引入台灣資金協助菲律賓軍事基地升級，藉此提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，還建議台灣的資金也可為日本西南諸島及太平洋友邦進行類似升級。國安局副局長張元斌在答詢時表示，「目前沒有接收到這樣的情訊」。

外交部次長吳志中則表示，「是有這樣的政策建議」，可以進行討論，並強調「那是政策建議而已」，目前為止，跟美國各方面的合作討論有助於維護台灣海峽的安全。