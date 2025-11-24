中共通緝國軍官兵 立院外交及國防委員會通過譴責案

快訊

中央社／ 台北24日電

中國先後通緝懸賞國軍資通電軍、心戰大隊、軍情局等官兵，民進黨立委王定宇今天提出譴責案並通過。他表示，國軍肩負保家衛國神聖職責，且中國對台灣從不具有司法管轄權，絕不容許中國以國內法長臂管轄。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、外交部專案報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

針對中共先後通緝懸賞國軍資通電軍、心戰大隊及軍情局官兵，以及點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院外交及國防委員會上週針對沈伯洋一事通過譴責案後，民進黨立委王定宇今天再度針對懸賞國軍官兵一事提出譴責案，連署人為同黨立委陳冠廷、羅美玲等人，全案無意見通過。

案文指出，鑑於中國逕行宣布通緝現役資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成對國家主權嚴重侵犯與挑釁。國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。

案文提到，中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會對此表達最強烈譴責，並聲援被中國非法通緝的民眾，特此提案。

王定宇說明，中國以不合法、不合慣例的方式長臂管轄、跨境鎮壓，近期除了沈伯洋遭遇此壓力外，在此之前亦有國軍等單位，中國此舉是不合法、惡霸行徑，因此委員會繼上週聲援沈伯洋後今天再度提出嚴厲譴責，聲援對象包括所有不同主張、行業的台灣民眾，與政治立場背景無關，而是有關主權獨立。

王定宇也提出另一項臨時提案並無意見通過。提案內容為，駁斥中國長期扭曲聯合國第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持「一中原則」以阻擋台灣參與國際組織。也由外交及國防委員會代表台灣民眾，誠摯感謝美國、歐洲、澳洲等多國國會及國際組織，例如對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、全美議會交流理事會（ALEC），相繼以決議或聲明釐清2758號決議未涉台灣地位、反對中國錯誤詮釋，並支持台灣國際參與。

