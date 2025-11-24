快訊

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

立院法制局拋修旁系血親禁婚範圍 綠：修民法要慎重

中央社／ 台北24日電

立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民法的任何修改一定要慎重，相關可行性要更周延的討論。

民法第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

立法院法制局近期公布「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」報告，舉高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟案例，探討現行民法第983條條文關於近親禁婚規定。

報告表示，民國87年修法基於優生學的考慮，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，但近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親的禁婚不超出三親等，因此台灣旁系血親禁婚範圍是否過寬，容有檢討餘地。

報告指出，建議主管機關參酌德、日及台灣同性婚姻的立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍，適度限縮至四親等以內的可行性，以符社會現況。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題受訪表示，立法院法制局從事各種議題的研究，相關可行性要回歸到更周延的討論，也希望司法院、法務部與民間團體，可以就此議題表示態度。

鍾佳濱說明，民法是一部源遠流長的法律，當然它會隨著時代的推移來修正，這也必須考慮到，民法有其穩定的基礎，任何對民法體系的修改一定要慎重，不過民法的向前推進，配合時代潮流也是必要的。

此外，有民眾在公共政策平台提案週休3日，逾5000人附議。勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段。

鍾佳濱強調，工作時數的延長或縮短，每個國家有不同經濟發展階段的考量，這攸關民眾的生計跟生活權利，民進黨團支持所有的開放討論，而且國家未來對於勞工的基本保障，還是最重要的。

民法 立法院 鍾佳濱

延伸閱讀

公投綁大選立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

酸鄭黃會互贈的禮品 鍾佳濱：盤子是盼仔、電燈泡代表第三人

政院提財劃法修正草案 民進黨團：作為討論第一版本

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

相關新聞

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

今日有外媒刊出美國學者論點指出「台灣已走到臨界點」，近幾個月將是台灣命運關鍵期。國民黨立法院黨團表示，台美關係相關消息，...

挺陸配參政權 張善政：他們把台灣當家 沒道理不同待遇

立院國民黨團有意修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範，引發討論。桃園市長張善政今受訪時對藍營想法表示支持，認為基於尊重...

陸配參政、入籍縮短案 盧秀燕：非中華民國國籍不應該服務公職

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政，並縮短入籍時間至4年。台中市長盧秀燕今天表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職...

新版全民安全指引增賴總統簽名 柏鴻輝：對國防部的鼓舞

新版台灣全民安全指引將普發至全國家戶，立委質疑，加入總統簽名的馬屁文化大可不必，也有立委認為，台灣對立嚴重，應避免政治色...

轟對美投資12兆元黑箱跳過人民 國民黨團：應依法向國會報告

外媒指我國為關稅談判將對美投資4000億美元，引發爭議，國民黨立院黨團今天抨擊，政府黑箱12兆元台幣，不只是跳過程序及人...

美國會建議台灣出資升級菲基地 吳志中：政策建議而已

立法院外交及國防委員會，邀請國安局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。