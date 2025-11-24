立院法制局拋修旁系血親禁婚範圍 綠：修民法要慎重

立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民法的任何修改一定要慎重，相關可行性要更周延的討論。

民法第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

立法院法制局近期公布「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」報告，舉高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟案例，探討現行民法第983條條文關於近親禁婚規定。

報告表示，民國87年修法基於優生學的考慮，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內，但近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親的禁婚不超出三親等，因此台灣旁系血親禁婚範圍是否過寬，容有檢討餘地。

報告指出，建議主管機關參酌德、日及台灣同性婚姻的立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍，適度限縮至四親等以內的可行性，以符社會現況。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題受訪表示，立法院法制局從事各種議題的研究，相關可行性要回歸到更周延的討論，也希望司法院、法務部與民間團體，可以就此議題表示態度。

鍾佳濱說明，民法是一部源遠流長的法律，當然它會隨著時代的推移來修正，這也必須考慮到，民法有其穩定的基礎，任何對民法體系的修改一定要慎重，不過民法的向前推進，配合時代潮流也是必要的。

此外，有民眾在公共政策平台提案週休3日，逾5000人附議。勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段。

鍾佳濱強調，工作時數的延長或縮短，每個國家有不同經濟發展階段的考量，這攸關民眾的生計跟生活權利，民進黨團支持所有的開放討論，而且國家未來對於勞工的基本保障，還是最重要的。