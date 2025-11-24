聽新聞
挺陸配參政權 張善政：他們把台灣當家 沒道理不同待遇
立院國民黨團有意修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範，引發討論。桃園市長張善政今受訪時對藍營想法表示支持，認為基於尊重人權精神，應讓中國大陸配偶盡早獲得參政機會。對於是否支持陸配取得身分證的時程從6年縮短至4年，他也表示樂見其成。
張善政表示，推動修法時必須考慮憲法及兩岸人民關係條例的基本精神，而在相關法規中從未出現過「中華人民共和國」字樣，中央持續以國籍法討論資格問題，在法理層面有問題；關於陸配參政權問題，基於尊重人權的精神，當然希望能夠盡早讓他們有機會參政，這是好事情。
媒體詢問，是否支持陸配取得身分證的時程從6年縮短至4年？張善政直言「樂見其成」，陸配在台灣生活這麼久，應該就是把台灣當作自己的家，沒有道理因為來源不同就給予不同待遇。
