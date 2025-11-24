迷你足協詐領千萬元補助 黃國昌爆運動部只討回2萬元還同意分期償還

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，過去教育部體育署（運動部前身）每年補助迷你足協上千萬元，對方透過名實不符的單據詐領1614萬7164元，前體育署長鄭世忠（現任體育部次長）先是公然說謊稱去年辦理繳回103萬元，事後更同意迷你足協「分期付款」1500萬元，此事也只是「綠色執政貪汙腐敗保證」的冰山一角。

民眾黨立法院黨團上午舉行「詐領千萬分10年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會。黃國昌指出，我國歷經8年所謂的體育改革，就在民進黨張燈結綵、慶祝運動部成立的同時，面對自家人的嚴重違法卻是避而不談，「只要牽涉到自家人就是能拖就拖、能混就混，能包庇就包庇。」

黃國昌說，迷你足協每年從政府獲得高額補助，然而面對外界質疑相關金錢流向，政府完全不回應也不處理，後來被發現當中有造假單據、灌水單據等名實不符的單據，迷你足協透過各種手法，詐騙金額高達上千萬元。

黃國昌表示，針對如何追回詐領金額，教育部體育署擺爛到底，從他去年3月揭露此事以來，政府部門不回答就是不回答，好不容易提出預算相關提案，「體育署才用密件的方式跟我說，會計師早在2024年11月26日就完成查核報告，查出來的金額高達1614萬元。」

黃國昌說明，運動部政務次長鄭世忠先前擔任體育署長時，面對立委質詢時聲稱會進行內部懲處、追討詐領金額，並宣稱2024年8月26日迷你足協就辦理繳回103萬元，後續1500萬元則會持續追討。追查後卻發現鄭世忠竟然在國會公然說謊，而且還臉不紅氣不喘。

黃國昌指出，經查體育署去年僅向迷你足協追回約2萬元，官員說謊還在公文書做不實記載，鄭世忠近期也公開坦承「第一筆款項（103萬元）年底才會繳完」，後續還有1500萬元要進行追討。黃國昌批評，行政部門面對人民積欠的金錢債權追殺到底，碰到自家人成立的協會就溫柔備至，「行政部門什麼時候這麼佛心來著，差一點沒有叫他們不用還。」

黃國昌質疑，運動部讓迷你足協分期付款，恐怕也只是緩兵之計，因為內政部在今年5月發函教育部與迷你足協，後者已經連續2年交不出理監事會議記錄、會計師查核財務報告，「全部都提不出來，這個協會還有在運作嗎？還是只是專門在收錢？」

黃國昌表示，民進黨把國庫當作自家小金庫，迷你足協已經不是第一個案例，儘管成立運動部推動體育改革，只要顏色正確依然能胡搞瞎搞，整件事情已經罪證確鑿，檢調單位連動都不敢動，接下來就看沈睡已久的國家機器、不惜說謊包庇迷你足協的運動部要給人民什麼交代。