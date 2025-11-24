快訊

全民安全指引遭丟回收桶 劉世芳批不是公主病就是王子病

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝表示，社會大眾對於手冊發放有很多指教跟批評，國防部會收集相關意見，作為下次改進的參考；但台灣面對強敵情況下，任何情況都必須做預先推演，也是模仿現在俄烏戰爭後，歐洲先進國家依照此方法制定全民防衛韌性要求，「我們比照這精神和國際接軌，同時制定這本。」記者胡經周／攝影
國防部副部長柏鴻輝表示，社會大眾對於手冊發放有很多指教跟批評，國防部會收集相關意見，作為下次改進的參考；但台灣面對強敵情況下，任何情況都必須做預先推演，也是模仿現在俄烏戰爭後，歐洲先進國家依照此方法制定全民防衛韌性要求，「我們比照這精神和國際接軌，同時制定這本。」記者胡經周／攝影

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。

針對「台灣全民安全指引」，引發在野黨、網友等抨擊製造恐慌。民進黨立委蘇巧慧表示，「台灣全民安全指引」被攻擊成要宣示作戰，甚至被丟到回收桶，這些不正確的訊息，國防部卻沒有回應。內政部長劉世芳回應，相信提供錯假訊息的人不在台灣出生長大，因為眾所皆知，台灣身處多災多難國家，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，所以提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無塵室長大，而台灣人不是公主也非王子，應先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。

柏鴻輝則表示，社會大眾對於手冊發放有很多指教跟批評，國防部會收集相關意見，作為下次改進的參考；但台灣面對強敵情況下，任何情況都必須做預先推演，也是模仿現在俄烏戰爭後，歐洲先進國家依照此方法制定全民防衛韌性要求，「我們比照這精神和國際接軌，同時制定這本。」

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（左四）、國防部副部長柏鴻輝（左三）等就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，開會前立委與官員拿出「台灣全民安全指引」合影。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（左四）、國防部副部長柏鴻輝（左三）等就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，開會前立委與官員拿出「台灣全民安全指引」合影。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，針對立委關切「台灣全民安全指引」部分內容，兩人同時翻閱確認。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，針對立委關切「台灣全民安全指引」部分內容，兩人同時翻閱確認。記者胡經周／攝影

