全民安全指引遭丟回收桶 劉世芳批不是公主病就是王子病

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。

針對「台灣全民安全指引」，引發在野黨、網友等抨擊製造恐慌。民進黨立委蘇巧慧表示，「台灣全民安全指引」被攻擊成要宣示作戰，甚至被丟到回收桶，這些不正確的訊息，國防部卻沒有回應。內政部長劉世芳回應，相信提供錯假訊息的人不在台灣出生長大，因為眾所皆知，台灣身處多災多難國家，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，所以提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無塵室長大，而台灣人不是公主也非王子，應先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。