美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天開「投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！」記者會，並於會後接受媒體聯訪。圖／取自UDN TV
今日有外媒刊出美國學者論點指出「台灣已走到臨界點」，近幾個月將是台灣命運關鍵期。國民黨立法院黨團表示，台美關係相關消息，現在只能從媒體得知，大家很難去推測未來台美關係走向，但確定的是不能因為關稅而輸掉台灣整個未來，台美關係不只有晶片也有地緣戰略，既然我國有一定的重要性，就請美國提出具體利多。

彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）的專欄，指出在北京加大對台施壓、華府可靠度備受質疑之際，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵期，將決定美台關係在未來幾年的強韌度。

林沛祥感慨，這就是需要外交團隊公開所有動作，因為現在所有台美關係相關新聞，大家都是只能從媒體得知，很難去推測未來怎麼辦，國民黨團當然希望台美關係友好，但不能因為關稅而輸掉台灣整個未來，像這次對美投資12兆元台幣，這可以解決多少國內問題？然後我國二話不說押給美國，而且消息還是從英國媒體金融時報（FT）知道的，國科會主委還大言不慚講，真的是可笑的事情。

牛煦庭分析，台美關係臨界點不只是考量晶片、產業鏈的關鍵地位，也重新提及地緣戰略的重要性，既然中華民國有一定的重要性，就請美國提出具體的國家利多，大家基於互惠方式來互相合作，這才是大家想看到的；就像今天黨團開記者會談關稅，就是要了解如此作法，台灣能換到什麼？有沒有更加清晰的保障。

馬文君認為，台美關係都希望正向發展，但從這次關稅談判，還有地緣政治來看，我國到底要用什麼態度去面對美國，即使面對是美國，都不應該是台灣被掏空，甚至變成棄子的命運，這是在野黨要極力捍衛，執政黨也須維護台灣全體利益及人民未來。

另外，有關台美貿易談判結果一直未宣布，國民黨團今日也開記者會批政府投資美國黑箱；牛煦庭直言，如果政府還是持續黑箱，那就不要怪民眾去質疑相關配套及談判情況，政府也應該以務實角度去提配套措施，尤其民眾都等了大半年了，政府應盡速要有作為。

國民黨立法院黨團今天開「投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！」記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
台美關係 美國 國民黨

