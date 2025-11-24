「小橘書」遭疑宣示作戰 劉世芳批：公主病、王子病才給錯誤訊息

有橘色外皮的新版台灣全民安全指引被暱稱為「小橘書」將普發至全國家戶，引發民眾質疑「宣示作戰」，甚至丟進回收桶。內政部長劉世芳說，提供錯誤訊息的人恐非台灣出生長大，身處多災多難的國家，應翻閱手冊內容。她說，這些人「要嘛是公主病，要嘛就是王子病」、「這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考性質」。

立法院內政委員會今邀內政部、國防部就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

針對手冊編纂目的，國防部副部長柏鴻輝報告說明，這是參考國際趨勢，考量部分年長民眾不熟悉上網閱讀，且危機來臨時恐斷網、停電，盼普發紙本降低數位落差，加強社會大眾對威脅認知及防衛；內政部長劉世芳也在報告說明，內容包括災害應變，如警報音響識別、防空避難設施查詢等。

民進黨立委蘇巧慧關注指引內容未受討論，反挨批浪費公帑、台灣將打仗，還有人稱「不投降從來不是一個政府該做的」，甚至有民眾將手冊當廢紙丟回收桶。

柏鴻輝說，國防部會綜整各界意見作為下次改進參考；坊間所稱災難發生時或作戰想定的情況，在台灣面臨強敵的情況下，都必須預先推演，也是模仿俄烏戰爭後先進國家制定全民防衛手冊的作法，與國際接軌。

蘇巧慧續指，安全指引是為教導民眾如何面對天災人禍，卻遭指宣布作戰、應丟回收，凸顯手冊內缺乏平時如何應對錯假訊息的應對。

劉世芳說，提供錯誤訊息的人可能不是在台灣出生長大，台灣每年都有地震或天災，身處多災多難的國家，應翻閱手冊內容；她說，這些人「要嘛是公主病，要嘛就是王子病」，但所有台灣人都不是公主或王子，應該先看內容再決定要不要丟到垃圾桶。

民進黨立委張宏陸指出，手冊製作立意良善，但要鄉下民眾一次吸取這麼多資訊有困難，是否考慮分重點拍30秒小短片加強宣導。

劉世芳允諾研議，她說，普發是為解決數位落差，若有民眾覺得字太小、字太多，可放在客廳內有事就翻閱，而非看完就丟。「有些委員提到這叫做小橘書，這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考性質，我們會多多宣傳」。