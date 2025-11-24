國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報資料照片

今天是國民黨黨慶日，國民黨前主席洪秀柱今天在臉書發文誌慶外，還憂心台灣正面臨兩股危險力量，包含日本首相高市早苗的冒進言行、賴清德總統的無能應對；她並重申，若要兩岸和平，就須回到歷史事實與「九二共識」兩岸同屬一中，而和平也才是台灣唯一的出路。

洪秀柱稍早於臉書以「中國國民黨黨慶誌慶：在歷史巨流中守住人民的安穩」為題發文，指在這屬於國民黨的日子，要向所有堅守信念的同黨同志致上最深的敬意，歷史告訴大家，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定，然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量。

洪秀柱指出，第一是高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；第二則是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱認為，世界已經變了，今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係，這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱表示，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平，和平是台灣唯一道路。

洪秀柱期許，在現任國民黨主席鄭麗文領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。

