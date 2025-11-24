陸配準立委簽放棄外國國籍切結書能上任？ 劉世芳：是特權條款

5名陸配村里長因未放棄中華人民共和國國籍面臨解職，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。傳立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，李貞秀已表達會簽署。內政部長劉世芳今稱，國籍法未針對放棄中華民國以外的國籍，有切結或具結的規範，若特別對中國外配或中國中配，「這是一個非常特權的條款」

立法院內政委員會今邀內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

媒體報導，針對陸配立委參政，立法院擬提出放棄外國籍切結書解套。媒體上午詢問劉世芳，所謂的切結書是否有效力？劉世芳指出，現行國籍法未針對放棄中華民國以外國籍有切結或具結的規範，國籍法是針對所有中華民國以外國籍的人，若特別對中國外配或中國中配，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款」。

劉世芳續指，國籍法第20條已清楚明定，擔任公職者一年內要放棄中華民國以外國籍，另根據行政院2023年函示，所謂中華民國以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國的國籍。

針對台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府因未將5名中配村里長解職，遭內政部送監察院查處。

劉世芳說，國籍法第20條規範是一年內，截至今年5月，5個有陸配背景的村里長已超過一年。內政部民政司多次去函縣市政府等單位，要求按國籍法規範處理，卻遭推託，內政部認為縣市政府對國籍法第20條已清楚表態，涉及失職，因此移送監察院調查。