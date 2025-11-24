快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配準立委簽放棄外國國籍切結書能上任？ 劉世芳：是特權條款

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
具有陸配身分的村里長，內政部長劉世芳堅持應解職。圖／本報資料照片
具有陸配身分的村里長，內政部長劉世芳堅持應解職。圖／本報資料照片

5名陸配村里長因未放棄中華人民共和國國籍面臨解職，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。傳立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，李貞秀已表達會簽署。內政部長劉世芳今稱，國籍法未針對放棄中華民國以外的國籍，有切結或具結的規範，若特別對中國外配或中國中配，「這是一個非常特權的條款」

立法院內政委員會今邀內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

媒體報導，針對陸配立委參政，立法院擬提出放棄外國籍切結書解套。媒體上午詢問劉世芳，所謂的切結書是否有效力？劉世芳指出，現行國籍法未針對放棄中華民國以外國籍有切結或具結的規範，國籍法是針對所有中華民國以外國籍的人，若特別對中國外配或中國中配，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款」。

劉世芳續指，國籍法第20條已清楚明定，擔任公職者一年內要放棄中華民國以外國籍，另根據行政院2023年函示，所謂中華民國以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國的國籍。

針對台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府因未將5名中配村里長解職，遭內政部送監察院查處。

劉世芳說，國籍法第20條規範是一年內，截至今年5月，5個有陸配背景的村里長已超過一年。內政部民政司多次去函縣市政府等單位，要求按國籍法規範處理，卻遭推託，內政部認為縣市政府對國籍法第20條已清楚表態，涉及失職，因此移送監察院調查。

國籍 劉世芳 中華民國

延伸閱讀

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

普發1萬「防詐新招」做紅布條送市場 劉世芳：別被騙了

相關新聞

陸配準立委簽放棄外國國籍切結書能上任？ 劉世芳：是特權條款

5名陸配村里長因未放棄中華人民共和國國籍面臨解職，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。傳立法院將提...

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

廿二日是黃百韜將軍徐蚌會戰（中共稱淮海戰役）殉國紀念日，賴清德總統在臉書追思黃百韜，稱許其「展現軍人風範」、「留給台灣最...

國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

今天是國民黨黨慶日，國民黨前主席洪秀柱今天在臉書發文誌慶外，還憂心台灣正面臨兩股危險力量，包含日本首相高市早苗的冒進言行...

正國會大將頻失言、挺林岱樺爭議 基層批林佳龍一言堂

民進黨派系之一的正國會風暴一波波襲來，從民進黨立委王義川接連失言、質疑輝達招商案「圖利」、到派系掌門人林佳龍捲入「龍燮鬥」的外交內鬥，內部更因決策過度集中、派系會議失去討論功能、對爭議缺乏危機感，使整體運作陷入僵化。 面對正國會高層連續的政治失誤，地方士氣重挫，基層多選擇自保，不願多言，派系凝聚力急速下滑。如今正國會一面踩雷、一面被外部攻防拉扯，缺乏明確方向，如同四面楚歌，正站在2026大選前危險交叉口。

不在籍投票 白盼本會期通過

立法院上周三讀通過公民投票法修正案，明定公投案與全國性選舉同日舉行，在野黨預計續推「不在籍投票」專法。國民黨立院黨團書記...

參觀淡江大橋 蔡英文笑稱「蘇院長比較凶」

前總統蔡英文（左）與行政院前院長蘇貞昌（右）日前受邀參觀預計明年完工的淡江大橋，稱許中央與地方合作。工信總裁潘俊榮致詞時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。