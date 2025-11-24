快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
11月22日是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」(取材自賴清德總統臉書)
11月22日是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」(取材自賴清德總統臉書)

廿二日是黃百韜將軍徐蚌會戰（中共稱淮海戰役）殉國紀念日，賴清德總統在臉書追思黃百韜，稱許其「展現軍人風範」、「留給台灣最深刻的提醒」。

賴總統說：「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，並強調「現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價」，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士致上最高的敬意。

身為中華民國總統，紀念入祀於忠烈祠的烈士，本是理所當然。但賴總統在紀念黃百韜之前，需要先釐清三件事：是否承認台灣光復、是否承認法制上中華民國分為「自由地區」與「大陸地區」、是否承認蔣介石反共保台統治的正當性？

首先，若不承認台灣光復，把中華民國當作流亡政府、外來政權，或只是二戰後蔣介石代表同盟國「接收」；中華民國若無統治台灣的正當性，則黃百韜在國共戰爭中殉國，與台灣何干？

何況，徐蚌會戰發生於民國卅七年，比台灣光復還晚幾年；若不承認台灣光復，或是只承認從1949起算的「中華民國台灣」，則黃百韜殉國與台灣何干？再者，若法制上中華民國並非「一國兩區」，則黃百韜在大陸殉國，又與台灣何干？

還有，若蔣介石的反共保台是「不義統治」，是「壓迫台灣人民的劊子手」，欲鋪天蓋地「去蔣」除之後快；那麼黃百韜黃百韜的上級長官是蔣介石，黃百韜是因執行蔣介石對共黨進行戡亂戰爭的命令而殉國，台灣人需要紀念他嗎？

說穿了，對當權者而言，從白色恐怖受難者到黃百韜，不過是一席吃到飽的「烈士」自助餐。想凸顯國民黨蔣家威權統治「壓迫民主傷害人權」時，共黨分子就搖身一變成為「民主英烈」；要高舉反共大旗時，身為蔣介石子弟兵的黃百韜就成為「看板烈士」。

賴總統表示記取黃百韜的精神，更要「反對推進統一」；哪裡在乎黃百韜為了「戡亂」戰爭賣命於沙場，其實正是為了「中國統一」、統一於中華民國？自助餐式的左右逢源，不只是對歷史的劈腿、更羞辱了烈士。

在台灣特殊的政治環境下，歷史的謬錯與弔詭卻已成常態。曾投身對日抗戰的黃百韜與立場迥異的故總統李登輝，竟同時埋葬於五指山軍人公墓；若黃將軍還在人世，他是否會覺得一切精神錯亂得不知所云？

中華民國台灣 蔣介石 烈士

延伸閱讀

再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

吳思瑤：鄭麗文將出席追思共諜活動 加入共產黨好了

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

中國與亞太研究學會會長郭岱君：台灣歸還中華民國 美國同意

相關新聞

陸配準立委簽放棄外國國籍切結書能上任？ 劉世芳：是特權條款

5名陸配村里長因未放棄中華人民共和國國籍面臨解職，民眾黨明年將遞補上任的準立委陸配李貞秀，也將面臨相同情況。傳立法院將提...

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

廿二日是黃百韜將軍徐蚌會戰（中共稱淮海戰役）殉國紀念日，賴清德總統在臉書追思黃百韜，稱許其「展現軍人風範」、「留給台灣最...

國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

今天是國民黨黨慶日，國民黨前主席洪秀柱今天在臉書發文誌慶外，還憂心台灣正面臨兩股危險力量，包含日本首相高市早苗的冒進言行...

正國會大將頻失言、挺林岱樺爭議 基層批林佳龍一言堂

民進黨派系之一的正國會風暴一波波襲來，從民進黨立委王義川接連失言、質疑輝達招商案「圖利」、到派系掌門人林佳龍捲入「龍燮鬥」的外交內鬥，內部更因決策過度集中、派系會議失去討論功能、對爭議缺乏危機感，使整體運作陷入僵化。 面對正國會高層連續的政治失誤，地方士氣重挫，基層多選擇自保，不願多言，派系凝聚力急速下滑。如今正國會一面踩雷、一面被外部攻防拉扯，缺乏明確方向，如同四面楚歌，正站在2026大選前危險交叉口。

不在籍投票 白盼本會期通過

立法院上周三讀通過公民投票法修正案，明定公投案與全國性選舉同日舉行，在野黨預計續推「不在籍投票」專法。國民黨立院黨團書記...

參觀淡江大橋 蔡英文笑稱「蘇院長比較凶」

前總統蔡英文（左）與行政院前院長蘇貞昌（右）日前受邀參觀預計明年完工的淡江大橋，稱許中央與地方合作。工信總裁潘俊榮致詞時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。