以演唱會創造外交契機 林昶佐向芬蘭闡述台灣經驗

駐芬蘭大使林昶佐今天接受赫爾辛基晚報影音專訪，他把握演唱會帶來的關注機會，向芬蘭主流媒體闡述台灣長期對威權擴張提出的警告，以及他如何以音樂家與外交官雙重身分在高壓環境中找到平衡。

他將於本週27日率「閃靈」攜手「Crescent Lament恆月三途」、「血肉果汁機」等台灣音樂團體，在芬蘭首都赫爾辛基Tiivistämö場地與芬蘭金屬樂團Korpiklaani、Lost Society聯合演出，門票已全數售罄。

林昶佐曾任兩屆立法委員，2025年接任大使，是全球首位進入國會的重金屬音樂家。這個特殊的背景不僅使他成為芬蘭媒體競相報導的焦點，更為外交開創新的可能性，以文化與音樂的力量在國際社會中建立更深層的交流與理解。

林昶佐在專訪中表示，自己與芬蘭的連結並非始於外交工作，而是源於音樂。他回顧樂團曾與芬蘭廠牌多次合作進行巡迴演出，與在地音樂界締結深厚的情誼。

當接獲派駐芬蘭的消息時，他形容那種感覺「仿若天注定」，彷彿過去透過音樂建立的種種關係，如今正以外交的形式延續與深化。

赫爾辛基晚報（Ilta-Sanomat）在專訪中拋出饒富趣味的提問：政治人物如果能用金屬樂的低吼、死腔來發洩情緒，會不會對他們的工作更有幫助？

林昶佐對這個問題表示認同，他說，如果政治人物能夠學習金屬樂，或者是經由音樂、藝術等各種創作形式來疏導內心的負面情感，就能讓自己重新調整身心狀態，之後也能更加專注於工作。

談及地緣政治議題時，林昶佐毫不迴避媒體的尖銳提問。面對記者詢問對威權擴張是否早有預見，他坦率指出，國際社會過去對威權國家抱持過度樂觀態度，期待以經濟往來與開放對話逐步改變這些體制。

他繼續說道，然而事實是中國試圖對西方展現友好表象，卻對區域內國家的自由、民主生活方式構成危害，不過這些警告長期未受國際社會重視，直到近年才逐漸獲得驗證。

林昶佐將台灣的經歷視為一種先見之明。他談到，國際社會數十年來對台灣的處境表示同情，如今卻深陷台灣長期面對的同樣窘境。

他呼籲：「現在不是互相指責的時刻，而是建立合作關係的時機。」他並強調，全球民主夥伴應聚焦當前最急迫的任務：攜手應對威權擴張的挑戰，捍衛共同的民主制度。