不在籍投票 白盼本會期通過

立法院上周三讀通過公民投票法修正案，明定公投案與全國性選舉同日舉行，在野黨預計續推「不在籍投票」專法。國民黨立院黨團書記長羅智強昨天表示，不在籍投票是國民黨重視的法案，「到一定的時間點，就會排上」；民眾黨團也將此案列為優先法案，本會期將持續力推專法通過。

盤點不在籍投票立法版本，朝野立委均有相關提案，提案人包括國民黨立委牛煦庭、魯明哲、許宇甄、鄭天財、林思銘、羅廷瑋、葛如鈞、王鴻薇、陳菁徽等，還有民進黨立委蘇巧慧、伍麗華及民眾黨團，至於行政院版本目前也已經交付內政委員會審查。

羅智強表示，不在籍投票是國民黨重視的法案，「任何法案，到一定的時間點，就會排上」，相關要通過的法案，也都會在黨團大會決定並行動，由大家共同決定；國民黨團只有清單，不會設定期程，至於民眾黨團的想法，也都有了解。

民眾黨團早在去年四月推出「不在籍投票法草案」，本會期持續列入優先法案清單。民眾黨立委林國成表示，民眾黨團推動國內移轉投票，民進黨團想要故意誤導為「國外不在籍投票」，導致社會大眾產生錯覺；國內移轉投票是當前趨勢，許多人因為工作無法返鄉投票，「推動立法順理成章，也還給老百姓方便，這個到底有什麼不好？」

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成本，卻可能增加選務複雜度，應周延討論並與地方凝聚共識。

鍾佳濱指出，以目前討論度高的「移轉投票」為例，台北市有來自廿一縣市、三百多鄉鎮人民，其中非直轄市將領取縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮代表及村里長五張選票，請問台北市要準備多少選票？移轉投票勢必提升選務工作複雜程度，不只領票麻煩，開票時間也可能延長，「全台灣的村長，可能都要等台北市開完票才知道是否當選」，地方基層選務機構能承受嗎？