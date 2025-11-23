史瓦帝尼眾議院議長訪台 感謝賴總統助史國經濟成長

快訊

中央社／ 台北23日電

外交部今天表示，史瓦帝尼王國眾議院議長布札今天率團訪台，馬布札在機場發表談話指出，來到台灣如同回到第2個家，深刻體會互動交流是構成雙邊夥伴關係重要基石，感謝總統賴清德就任來協助史國經濟成長。

外交部晚間發布新聞稿表示，史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）應台灣邀請，今天至27日率團訪台，成員包括眾議員曼巴（LindiweMamba）、眾議員蘇薩（Joseph Souza）、眾議員席姆拉內（Jabulane M. Simelane）及眾議員維拉聶（AllenVilane）等6人，外交部政務次長吳志中下午前往接機，並表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，部長林佳龍4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國後，持續積極推動兩國各項合作，馬布札訪台續為台史高層交流增添新頁。

外交部提到，馬布札抵達後在桃園機場發表談話表示，感謝台灣政府邀請，來到台灣如同回到第2個家，深刻體會強勁的互動交流是構成雙邊夥伴關係的重要基石；台史兩國地理位置雖遙遠，但共同堅持民主、經濟發展與民眾福祉等承諾，感謝總統賴清德就任以來持續協助史國經濟成長，也代表史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）、王母恩彤碧陛下（H.M. The Queen Mother Ntombi）及史國民眾轉達情同手足般的溫暖問候。

外交部說明，馬布札曾於2018年以商工暨貿易部長身分訪台，此行將晉見賴總統、拜會立法院長韓國瑜及午宴、外交部長林佳龍午宴、拜會經濟部與財團法人國際合作發展基金會、參訪台灣中油桃園煉油廠等，進一步了解台灣政經建設，並深化雙邊高層交流。

外交部指出，台史建交57年以來兩國關係一向密切友好，並奠定堅實合作基礎，外交部將持續秉持總合外交政策理念，積極推動「榮邦計畫」各項工作，深化與史國在各領域合作，增進兩國情誼與民眾福祉，共同促進永續發展及區域穩定繁榮。

