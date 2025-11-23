影／低調赴陸？ 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅昨晚(22日)透過臉書嚴正澄清，不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片，他一直在台灣，未來也沒有去中國的相關計畫。

王世堅今天(23日)受訪時被問及此事，他再度強調，這完全是子虛烏有、胡說八道。自己出生於受政治迫害家庭，長年對政治無所求，想盡一己之力來為台灣民主化本土化努力，自己的政治態度、立場與理想，與中共所期望一方順從朝貢是完全不同的。他認為，只有在三個原則堅持之下，台灣與中國大陸的交流才是可以的，前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕對不能被中共拿刀子掐在脖子之上去交流。

王世堅也提到，自己還有一個堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國。他個人認為，中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國，他更強調「「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。