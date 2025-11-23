快訊

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

影／低調赴陸？ 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

聯合報／ 記者 游昌樺陳筠青／台北即時報導
中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅今（23日）出面澄清，表示這完全是子虛烏有、胡說八道的事情。他認為，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的。記者游昌樺／攝影
中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅今（23日）出面澄清，表示這完全是子虛烏有、胡說八道的事情。他認為，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的。記者游昌樺／攝影

中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅昨晚(22日)透過臉書嚴正澄清，不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片，他一直在台灣，未來也沒有去中國的相關計畫。

王世堅今天(23日)受訪時被問及此事，他再度強調，這完全是子虛烏有、胡說八道。自己出生於受政治迫害家庭，長年對政治無所求，想盡一己之力來為台灣民主化本土化努力，自己的政治態度、立場與理想，與中共所期望一方順從朝貢是完全不同的。他認為，只有在三個原則堅持之下，台灣與中國大陸的交流才是可以的，前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕對不能被中共拿刀子掐在脖子之上去交流。

王世堅也提到，自己還有一個堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國。他個人認為，中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國，他更強調「「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

王世堅 去中 護照

延伸閱讀

中藥本草文化之路 石崇良：穩定供應鏈

【重磅快評】從王世堅的族譜可找到徐國勇頭痛解方？

王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

2026民進黨出奇兵？被點名參戰桃園市長 王世堅稱「不敢奢望」

相關新聞

出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

「這阮二舅！」「這阮三姨！」國民黨新科主席鄭麗文今天回到離開數十年的雲林縣口湖故鄉，許多親趕來相見，多年未見親友，鄭麗文...

綠感謝國際自由聯盟挺台 支持台灣國際參與、譴責中國跨境鎮壓沈伯洋

民進黨今天指出，「國際自由聯盟」（Liberal International）22日於荷蘭海牙第209屆執委會議中無異議...

促「反制跨境鎮壓緊急決議」 范雲：國際聲援台灣抗中欺壓

民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（LI）第209屆執行委員會。范雲作為民進黨代表、身兼國際自由聯盟...

影／低調赴陸？ 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來...

沈伯洋：譴責中國跨國鎮壓決議提台灣國民 肯認主體性

國際自由聯盟通過譴責中國對台灣人民進行跨國鎮壓的緊急決議。民進黨立委沈伯洋今天說，決議的英文標題精準寫出是對Taiwan...

林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

針對中國大陸禁止日本水產品，賴清德總統日前吃日本水產相挺。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥批評，民進黨立委因此要求政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。