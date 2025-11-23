出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
鄭麗文今天回到離開數十年的雲林口湖鄉故鄉，她的阿姨、舅舅專程趕來與她會面，一見面就熱情擁抱。記者蔡維斌／攝影
「這阮二舅！」「這阮三姨！」國民黨新科主席鄭麗文今天回到離開數十年的雲林縣口湖故鄉，許多親趕來相見，多年未見親友，鄭麗文海口人的熱情全開，每見一位親友馬上湧現驚喜，深深擁抱，還不時向旁人介紹，她說，回到故鄉格外開心更是滿懷期待。

「阮麗文長得比我高很多了！」鄭麗文的兩位舅舅和三位阿姨從口湖和外縣市趕回故鄉活動現場，與多年未見的外甥女相會，欣喜萬分，鄭麗文見到親友到來，驚喜萬分，喜悅全寫在臉上，不時向旁人介紹，並擁抱每位舅、姨親友，她說，很小就離開口湖，但每逢年節都很期待回到外公家。

「我家在湖東村，從小就很喜歡回來！」鄭麗文中午還在口湖遊客中心和親友團共餐，閒話家常，回憶兒時，顯得特別開心，一個超大的口湖鰻魚飯便當吃得米粒無剩，聽聞她最敬愛的「汪洋中一條船」鄭豐喜妻子吳繼釗到訪，她更喜形於色。

鄭麗文和親友逛口湖農特產市集並為家鄉特產代言，品嘗每攤的家鄉味，每一口總露出喜悅之情，她說，從小就離開家鄉，但從沒忘記故鄉的種種，過去從媒體報導，每每淹水風災總有口湖鄉的份，令她感到沈重，一個如此困苦的海口偏鄉，如今展現不同風貌，她感謝縣長張麗善的用心，也期待這樣好的政績能棒棒相傳，好上加好。

鄭麗文的老家在雲林縣口湖鄉，父親是退伍軍人，母親是口湖鄉人，她老家位在口湖鄉農會前方的台糖舊宿舍，早在2、30多年前已拆光，目前只剩一片長草空地，即便如此，鄭麗文今天回到故鄉仍倍感親切，見到故鄉親友更仿佛回到童年時光，逛市集和親友共餐，只有開心歡笑，身上找不出一絲政治味。

鄭麗文今天回到離開數十年的雲林口湖鄉故鄉，她的阿姨、舅舅專程趕來與她會面，一見面就熱情擁抱。記者蔡維斌／攝影
鄭麗文在家鄉逛農漁產市集，有人掛起布條歡迎，她也熱情為家鄉產品代言。記者蔡維斌／攝影
鄭麗文大啖口湖烤文蛤，品嘗兒時熟悉的家鄉味。記者蔡維斌／攝影
鄭麗文今天回到離開數十年的雲林口湖鄉故鄉，見到舅舅出現，高興得忙著向旁人介紹「這是阮阿舅」。記者蔡維斌／攝影
