出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

「這阮二舅！」「這阮三姨！」國民黨新科主席鄭麗文今天回到離開數十年的雲林縣口湖故鄉，許多親趕來相見，多年未見親友，鄭麗文海口人的熱情全開，每見一位親友馬上湧現驚喜，深深擁抱，還不時向旁人介紹，她說，回到故鄉格外開心更是滿懷期待。

「阮麗文長得比我高很多了！」鄭麗文的兩位舅舅和三位阿姨從口湖和外縣市趕回故鄉活動現場，與多年未見的外甥女相會，欣喜萬分，鄭麗文見到親友到來，驚喜萬分，喜悅全寫在臉上，不時向旁人介紹，並擁抱每位舅、姨親友，她說，很小就離開口湖，但每逢年節都很期待回到外公家。

「我家在湖東村，從小就很喜歡回來！」鄭麗文中午還在口湖遊客中心和親友團共餐，閒話家常，回憶兒時，顯得特別開心，一個超大的口湖鰻魚飯便當吃得米粒無剩，聽聞她最敬愛的「汪洋中一條船」鄭豐喜妻子吳繼釗到訪，她更喜形於色。

鄭麗文和親友逛口湖農特產市集並為家鄉特產代言，品嘗每攤的家鄉味，每一口總露出喜悅之情，她說，從小就離開家鄉，但從沒忘記故鄉的種種，過去從媒體報導，每每淹水風災總有口湖鄉的份，令她感到沈重，一個如此困苦的海口偏鄉，如今展現不同風貌，她感謝縣長張麗善的用心，也期待這樣好的政績能棒棒相傳，好上加好。