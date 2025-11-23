綠感謝國際自由聯盟挺台 支持台灣國際參與、譴責中國跨境鎮壓沈伯洋

民進黨今天指出，「國際自由聯盟」（Liberal International）22日於荷蘭海牙第209屆執委會議中無異議通過兩項挺台決議，強烈譴責中國對台灣人民的跨境鎮壓，並明確支持台灣的民主韌性、國際參與；民進黨表示高度歡迎與感謝。

民進黨國際部指出，國際自由聯盟通過的「中華人民共和國對台灣人民跨境鎮壓」緊急決議案，直指中國對民進黨立委沈伯洋發布所謂「全球通緝」是對國際法治與民主價值的重大挑戰，且危害基本人權。決議譴責中國跨境鎮壓，強調中國對台灣人民沒有司法管轄權，也呼籲各國強化法律保障與國際合作，防堵跨境鎮壓等威權手段。

另一項「捍衛民主與全球秩序：支持台灣的民主韌性與國際參與」決議，則譴責中國在國際體系中持續打壓台灣、透過軍事與政治脅迫片面改變現狀。決議肯定台灣在全球對抗威權主義中扮演關鍵角色，並引用賴清德總統所言「和平靠實力，實力靠韌性」，重申台海穩定是印太及全球繁榮基石。

決議同時批評中國曲解「聯合國大會2758號決議」，也呼籲各國政府重視台海安全與穩定，並積極支持台灣的國際參與與民主韌性。

兩位出席與會的立委范雲與沈伯洋在會中接力發聲，向國際揭露中國威權滲透與資訊戰手法，並倡議全球民主夥伴加強合作。

沈伯洋以「政治操弄時代下的民主防衛」為題，分析中國以虛實整合方式滲透台灣社會，並警告AI自動化散播陰謀論的危害，呼籲以法律制度強化防禦。沈表示，面對中國日益精細的認知作戰，國際民主夥伴不能僅停留在被動的闢謠或防守，而是必須認知到這是一場不對稱的戰爭，防守方需準確解構攻擊方模式，才能建立有效防禦韌性。

國際自由聯盟副主席、立委范雲則在論壇中指出，台灣在經濟安全、民主防衛與國安法制等面向已建立堅實韌性，包括對中投資比從2010年的84%降至7至8%而已。

針對軍事防衛，范雲表示，台灣深知防衛是自身責任；民進黨自2016年執政以來，已進行歷來最有系統的國防投資，並強化國安法制改革以應對中國威脅與滲透。

范雲強調，中國威權擴張已是全球課題，唯有民主國家團結一致才能有效應對，並呼籲國際社會持續明確支持台灣的安全與國際參與。范雲表示：「台灣已準備好與全球夥伴攜手，讓自由不只延續，更能贏得最終勝利。」