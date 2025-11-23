鄭麗文指勿消費國家英雄 綠：祭悼共諜心虛不認錯

快訊

中央社／ 台北23日電

總統賴清德昨天發文向殉國的黃百韜將軍致敬，國民黨主席鄭麗文今天說，不應把國家英雄作為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。民進黨發言人卓冠廷回應，鄭麗文的評論是心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯。

賴總統昨天在臉書發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。

國民黨昨天晚間回應說，賴總統高調祭奠黃百韜將軍，社群平台上滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至還要大家記取「共諜滲透」教訓；但卻不願編列軍人待遇條例修正後的預算，且不願提黃百韜也是屢建奇功的抗日名將，捍衛中華民族的尊嚴。

鄭麗文今天到雲林縣參加活動受訪時說，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄作為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。

對此，民進黨發言人卓冠廷表示，賴總統是提醒國人，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜。

卓冠廷說，請問哪一句是在做政黨鬥爭、哪一句是在消費先烈，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯，真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的，「不就是鄭麗文自己嗎？」

