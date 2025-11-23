沈伯洋：譴責中國跨國鎮壓決議提台灣國民 肯認主體性

快訊

中央社／ 台北23日電
民進黨立委沈伯洋。圖／本報系資料照
國際自由聯盟通過譴責中國對台灣人民進行跨國鎮壓的緊急決議。民進黨立委沈伯洋今天說，決議的英文標題精準寫出是對Taiwanese Nationals（台灣國民）的鎮壓，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。

中共宣稱立案偵查、全球通緝沈伯洋。沈伯洋繼赴德國國會作證後，21日又與擔任國際自由聯盟（Liberal International, LI）副主席的民進黨立委范雲前往荷蘭海牙，出席21日到23日舉行的聯盟會議。

范雲今天在臉書發文表示，國際自由聯盟以壓倒性支持、零反對票，通過「譴責中華人民共和國對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案」，譴責中國正在進行的跨國鎮壓。

沈伯洋下午在臉書發文表示，昨天國際自由聯盟正式通過由范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。過程中有個非常關鍵插曲，現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對Taiwanese Nationals（台灣國民）的鎮壓。

沈伯洋說，決議的標題不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。

沈伯洋表示，因為中國所稱的跨境鎮壓，英文是Transnational repression（跨國鎮壓），中國在法律戰被如此定性，那麼民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

沈伯洋指出，「台灣國民，不是中國國民」，這個論述是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊」。

沈伯洋表示，中國百般阻撓他在台灣對抗紅色論述，沒有關係，他的戰場又不是只有在台灣，「你自己選，不然我就兩邊都開戰場」。

