快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

學者：黨政職務破格拔擢 蔣經國刻意安排李登輝接班

中央社／ 台北23日電

外界對於前總統蔣經國是否指定前總統李登輝接班，有不同看法。國史館協修羅國儲今天表示，蔣經國喜歡年輕學者，又對李登輝長期考察考核，在黨政職務上連續破格拔擢，「有相當強的證據認為，蔣經國是刻意安排李登輝繼任」。

國史館與財團法人李登輝基金會22日、23日連續2天，在國史館台北館區舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。羅國儲今天在會中發布「他人日記中的李登輝：以蔣經國與王昇為中心」論文。

羅國儲說，蔣經國對於李登輝「是否指定接班」這個問題，蔣經國日記雖沒有直接講明，但可以找到一些蛛絲馬跡；蔣經國日記中，對於李登輝可說是都只有正面表述，與其日記一貫對人的批評，顯然有所差異。

至於蔣經國何時開始計畫準備安排接班人，羅國儲認為，蔣經國在1979年時曾說，「我之不才且年已七十，來人將由何人繼之，這是最重要的當前之急，不可聽其自然也」。

羅國儲表示，對於後繼者條件，蔣經國在日記列出「領導人物之培養，應以少我十歲者為原則，省籍問題並不重要，但是黨的歷史則不宜過多，而對於軍方亦須有相當關係」；而將經國於1979年，除了重提培植人才重要外，更進一步放寬人才年齡條件指「為黨國培植人才乃是今後重要責任，亦是最不容易做的一件事，要在比我年輕十五歲的同志身上做起」。

羅國儲指出，從擔任的政府職務來看，李登輝1972年出任政務委員，1978年擔任台北市長、1981年任台灣省主席，到1984年擔任副總統為止，可以說，都是相當短時間就獲得拔擢與升遷；至於黨內職務，李登輝入黨不久，就當選中央委員，並很快就取得高位。

羅國儲認為，蔣經國喜歡年輕學者，又對李登輝長期考察、考核，不吝對其表現公開讚賞，並且在政黨與政府職務上都連續破格拔擢，一直到副總統為止。

他說，李登輝的資歷，也幾乎符合蔣經國在日記裡所開出的條件，更何況，1984年蔣經國已74歲，還患有嚴重慢性疾病，逝世前已行動不便要以輪椅代步，很難想像心思縝密、且至少在1970年代就察覺到繼任者問題的蔣經國，會對自己的身後事毫無準備，「可以說，已有相當強的證據認為，蔣經國是刻意安排李登輝繼任」。

蔣經國 李登輝 國史館

延伸閱讀

康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

【即時短評】馬場町風波 鄭麗文不妨先讓獅子變鯰魚

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

相關新聞

賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了

針對賴清德總統昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。國民黨主席...

林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

針對中國大陸禁止日本水產品，賴清德總統日前吃日本水產相挺。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥批評，民進黨立委因此要求政府...

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形，除細數台灣與德州雙...

川普給烏克蘭一紙屈辱的和平協議 台灣學到什麼教訓？

美國總統川普向烏克蘭遞交了一份28點和平協議草案，試圖為持續近四年的俄烏戰爭畫下句號。草案中包含了一條類似北約第五條的安全承諾：即未來十年內，若烏克蘭遭受重大、蓄意且持續的武力攻擊，將被視為對「整個跨大西洋共同體」的威脅，美國及其盟友將以軍事力量做出回應。但實際上，它要求烏克蘭受盡屈辱地以割讓領土的方式，換取一個大不如前的和平。

點名韓國瑜鋪陳2028？賴卓升高朝野對立不只著眼2026

中國大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統點名立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴，應聲援沈伯洋，引發總統與國會議長隔空交鋒；與此同時，朝野因為財劃法修法僵持不下，行政院長卓榮泰則拍板「全面迎戰」。總統、閣揆「分進合擊」升高朝野對立，除了政治攻防所需，更是為了2026、2028選戰「鋪陳」。

藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。