聲援沈伯洋 范雲：國際自由聯盟通過譴責跨國鎮壓決議

民進黨立委范雲今天表示，國際自由聯盟以壓倒性支持、零反對票，通過「譴責中國對台灣人的跨國鎮壓」緊急決議，譴責中國正在進行的跨國鎮壓。聯盟重申，中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄作為，皆明顯違反國際人權規範。

中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋。沈伯洋繼赴德國國會作證後，21日又與擔任國際自由聯盟（Liberal International, LI）副主席的民進黨立委范雲前往荷蘭海牙，出席21日到23日舉行的會議。

范雲下午在臉書發文表示，國際自由聯盟無異議通過「譴責中國對台灣人的跨國鎮壓」緊急決議，身為LI副主席，她第一天就在會議上訴求，聯盟應聲援被中國跨境鎮壓的沈伯洋，而她提出的「反制跨境鎮壓」緊急決議，在會議首日以壓倒性支持、零反對票通過。

范雲指出，現場有成員發言感謝通過這項決議，更關鍵的是有會員國代表主動提案，把決議名稱從「跨境鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨境鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。

范雲表示，這充分顯示越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持」。

范雲的貼文附上通過的決議文全文，「關於中華人民共和國（PRC）對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案」，認知到中華人民共和國是眾所周知的跨國鎮壓加害者，將台灣人民當作鎮壓的目標，聯盟深切關切中國對台灣立委沈伯洋提出毫無根據的「分裂國家」指控，並由中國官媒呼籲透過國際刑警組織或與其他國家的司法互助機制追捕沈伯洋。

國際自由聯盟注意到，上述行為侵犯基本人權，並構成對民主社會民選代表的嚴重威嚇升級。聯盟承認，中國運用跨國鎮壓，屬於對台灣人民不法主張其長臂管轄權。聯盟重申，中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄的作為，皆明顯違反國際人權規範。

國際自由聯盟決議，譴責中國正在進行的跨國鎮壓，敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人。呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的的政治脅迫，支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴角色。

國際自由聯盟決議，鼓勵發展並推動監測、預防並回應跨境鎮壓行為的國際機制。關於台灣及台灣海峽，國際社會應堅守以規則為基礎的國際秩序及和平外交，各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織。