林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

針對中國大陸禁止日本水產品，賴清德總統日前吃日本水產相挺。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥批評，民進黨立委因此要求政府補助民眾赴日觀光，但卻不見賴政府對國旅觀光逆差逐年擴大有所作為；賴總統紀念殉國將軍黃百韜時只提反共不提抗日，各種情況不禁令人質疑賴總統心中的國到底是哪國？

林沛祥指出，賴總統大吃壽司力挺，民進黨立委甚至要求政府補助民眾赴日觀光，但反觀國內情況，國人到國外旅遊與國內旅遊人數，在新冠疫後觀光逆差逐年擴大，去年將近900萬人次，今年1到9月也已高達805萬人次；另外，受到美國關稅衝擊，鱸魚、鬼頭刀等台灣農產恐滯銷或價格崩盤。

林沛祥質疑，賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，心中到底有無中華民國？難道在賴總統眼中，台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍，讓各國當盤子？

有關賴總統昨天提及黃百韜的貢獻，林沛祥表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利80周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。

林沛祥還質疑，讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴總統當台灣國主人；身兼民進黨主席的賴總統，任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？

林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而消費已逝者，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，高價武器何時交貨？何時落實軍人加薪法案？請賴總統要有三軍統帥該有的樣子。