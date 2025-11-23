立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形，除細數台灣與德州雙邊經貿成果，也關心德州台商現況，包含參訪投資中心、台商工廠等，與台商幹部餐敘時也表示，立法院會做台商最堅實的後盾。

江啟臣一行人昨天清晨自巴拉圭飛抵美國達拉斯，隨即在駐休士頓辦事處總領事蕭伊芳安排下展開拜會活動，午間設宴款待德州參議員Brent Hagenbuch、眾議員陳筱玲、普萊諾（Plano）市長John Muns及理查森（Richardson）市長Amir Omar等人。

江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這次是他一年多來第三度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，也欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」；今年10月，又新增台灣與達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去年為例，台德雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。

此外，台灣及德州雙邊關係愈來愈緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪臺經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣一行人昨天下午前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美布局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。