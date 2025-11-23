快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形，除細數台灣與德州雙邊經貿成果，也關心德州台商現況，包含參訪投資中心、台商工廠等，與台商幹部餐敘時也表示，立法院會做台商最堅實的後盾。

江啟臣一行人昨天清晨自巴拉圭飛抵美國達拉斯，隨即在駐休士頓辦事處總領事蕭伊芳安排下展開拜會活動，午間設宴款待德州參議員Brent Hagenbuch、眾議員陳筱玲、普萊諾（Plano）市長John Muns及理查森（Richardson）市長Amir Omar等人。

江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這次是他一年多來第三度訪問德州，除肯定德州優越的投資環境，也欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」；今年10月，又新增台灣與達拉斯直線航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以去年為例，台德雙邊貿易額已達258億美元，台商對德州的投資，也已突破141億美元。

此外，台灣及德州雙邊關係愈來愈緊密，德州從州籍到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪臺經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣一行人昨天下午前往今年8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心該中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美布局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線、與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。

江啟臣一行人晚間則出席由蕭依芳主持的台商幹部餐宴，與在美台商齊聚一堂。江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院將作為台商最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼的台商。

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形。圖／江啟臣辦公室提供

德州 台商 江啟臣 立法院 眾議員

延伸閱讀

台中東豐快2029年完工 江啟臣爭取「4環1線」路網最後拼圖

江啟臣拜會巴拉圭總統潘尼亞 感謝在國際上堅定挺台

江啟臣：支持台商 是立院跨黨派最大共識

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

相關新聞

賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了

針對賴清德總統昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。國民黨主席...

藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成...

續推不在籍投票…藍：時間到了就會排 白：盼本會期通過

立法院藍白推動公投綁大選修法日前經立法院會三讀通過，與投票相關的「不在籍投票法草案」是否會接續推動，也引發關注。國民黨立...

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

美國總統川普與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。退輔會前副主委李文...

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形，除細數台灣與德州雙...

川普給烏克蘭一紙屈辱的和平協議 台灣學到什麼教訓？

美國總統川普向烏克蘭遞交了一份28點和平協議草案，試圖為持續近四年的俄烏戰爭畫下句號。草案中包含了一條類似北約第五條的安全承諾：即未來十年內，若烏克蘭遭受重大、蓄意且持續的武力攻擊，將被視為對「整個跨大西洋共同體」的威脅，美國及其盟友將以軍事力量做出回應。但實際上，它要求烏克蘭受盡屈辱地以割讓領土的方式，換取一個大不如前的和平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。