外交部：台灣吐瓦魯邦誼友好 團結共榮提升雙邊關係
外交部今天表示，吐瓦魯國總理戴斐立圓滿結束訪台行程並於昨晚搭機離台，未來兩國將秉持團結共榮精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國如吐瓦魯語Kaitasi（至親家人）般情誼。
外交部中午發布新聞稿表示，戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，於昨晚搭機離台。
外交部指出，戴斐立此次國是訪問期間會晤總統賴清德、接受軍禮歡迎、出席國宴及外交部長林佳龍款宴。戴斐立並代表吐國政府與台灣簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」；訪團同時也到日月潭等台灣風景名勝，體驗台灣自然風景及原住民文化。
外交部強調，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持團結共榮精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國如至親家人般情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進民眾福祉，互助共榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言