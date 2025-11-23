快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

訪美關心德州台商 江啟臣：立法院將是最堅實後盾

中央社／ 台北23日電

立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」關心運作情形。江啟臣表示，立法院將做最堅實後盾，全力支持在海外努力打拚台商。

江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，出訪美國及巴拉圭。

立法院今天發布新聞稿表示，江啟臣一行於22日清晨自巴拉圭飛抵美國達拉斯，隨即在駐休士頓辦事處處長蕭伊芳安排下展開拜會活動。

江啟臣中午設宴款待德州州參議員哈根布赫（BrentHagenbuch）、眾議員陳筱玲、布蘭諾市長門斯（JohnMuns）及李察遜市長歐瑪（Amir Omar）等。

江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這次是他1年多來第3度訪問德州，他除肯定德州優越投資環境，也欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」（State of TexasTaiwan Office），加上今年10月新增台灣達拉斯直航航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切。

江啟臣說，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以2024年為例，雙邊貿易額達258億美元，台商對德州的投資已突破141億美元。

立法院表示，台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣一行下午則前往8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美布局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線，與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。

德州 江啟臣 美國

延伸閱讀

台中東豐快2029年完工 江啟臣爭取「4環1線」路網最後拼圖

江啟臣拜會巴拉圭總統潘尼亞 感謝在國際上堅定挺台

江啟臣：支持台商 是立院跨黨派最大共識

深化國會外交 江啟臣率跨黨派立委訪團赴美國及巴拉圭

相關新聞

賴總統臉書致敬國軍不是共諜 鄭麗文回應：別再內耗惡鬥了

針對賴清德總統昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。國民黨主席...

藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成...

續推不在籍投票…藍：時間到了就會排 白：盼本會期通過

立法院藍白推動公投綁大選修法日前經立法院會三讀通過，與投票相關的「不在籍投票法草案」是否會接續推動，也引發關注。國民黨立...

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

美國總統川普與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。退輔會前副主委李文...

林沛祥批賴清德挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

針對中國大陸禁止日本水產品，賴清德總統日前吃日本水產相挺。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥批評，民進黨立委因此要求政府...

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

立法院副院長江啟臣近日率跨黨派訪團赴美國及巴拉圭，第七天與德州政要交流及前往台廠關心台商在美投資情形，除細數台灣與德州雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。