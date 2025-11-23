快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
不在籍投票再度掀起朝野討論。圖／聯合報系資料照片
不在籍投票再度掀起朝野討論。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成本，卻可能增加選務複雜度，他以「移轉投票」為例，點出若在地方選舉實施尤為複雜，盼藍營不該倉促推動，應周延討論與地方凝聚共識。

「不在籍投票」分為移轉投票、通訊投票、特別投票所投票、提前投票及電子投票。台灣討論聚焦爭議性較低的移轉投票，也就是選民赴戶籍地以外的投票所投票，目前台灣僅有「投開票所工作人員」有「移轉投票」實施經驗，中選會主張「公投先於選舉，移轉先於其他方式」。

目前國民黨多名立委均提出不在籍投票相關版本草案。民眾黨立院黨團、民進黨立委伍麗華等也提出原住民的全國性不在籍投票法相關草案版本，藍營有意續推。

鍾佳濱指出，不在籍投票看似解決投票成本，進而提高投票率，卻也可能造成其他成本；以目前討論度高的「移轉投票」為例，台北市有來自全台21縣市、300多鄉鎮的人民，其中非直轄市將縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮代表及村里長5張選票，請問台北市要準備多少選票？

鍾佳濱表示，移轉投票勢必提升選務工作複雜程度，地方選舉領票又更麻煩，不只一間投票所可能會出現來自全國的公民，開票時間也可能延長，過往村里長選舉結果最快出來，接著是鄉長在往上，若台北市實施移轉投票，全台灣的村長可能都要等台北市開完票才知道是否當選。

鍾接著總結，「移轉投票」或「不在籍投票」似乎能降低投票人的投票成本，但會製造選務複雜程度，跟其他尚未想到的成本；公共事務有很多作法，但應具備簡單、民眾理解、成本低及沒有副作用等四項重點。

他強調，任何主張，民進黨都開放性的討論，但絕非倉促推動，沒有周延討論與凝聚共識，尤其選舉不只涉及投票人，還有選務機關及其人員，推動不在籍投票後，製造出來的問題，地方基層選務機構能承受嗎？

不在籍投票 民進黨 鍾佳濱

延伸閱讀

伍麗華獲屏東大學頒終身貢獻獎 自揭曾靠喝學校水龍頭水止飢

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

酸鄭黃會互贈的禮品 鍾佳濱：盤子是盼仔、電燈泡代表第三人

政院提財劃法修正草案 民進黨團：作為討論第一版本

相關新聞

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

美國總統川普與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。退輔會前副主委李文...

續推不在籍投票…藍：時間到了就會排 白：盼本會期通過

立法院藍白推動公投綁大選修法日前經立法院會三讀通過，與投票相關的「不在籍投票法草案」是否會接續推動，也引發關注。國民黨立...

藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成...

賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感

賴清德總統前天秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島5縣核食管制解禁。時事評論家、醫師沈政男怒批，總統應顧及國民感情，...

淡江大橋明年完工 蔡英文貼參觀照讚中央和地方合作典範

前總統蔡英文今（23日）在臉書發文談日前和行政院前院長蘇貞昌一起參觀淡江大橋，稱這座橋展現台灣人在公共工程的韌性，更代表...

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

國民黨與民眾黨主席「鄭黃會」之後，接下來2026藍白如何合？國民黨北市黨部主委戴錫欽今天表示，民眾黨在北市議員希望「4+...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。