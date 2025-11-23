藍擬續推不在籍投票 綠：恐增選務複雜度 盼周延討論

藍白聯手通過「公投綁大選」修法後，藍營不排除續推「不在籍投票」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不在籍投票看似降低投票成本，卻可能增加選務複雜度，他以「移轉投票」為例，點出若在地方選舉實施尤為複雜，盼藍營不該倉促推動，應周延討論與地方凝聚共識。

「不在籍投票」分為移轉投票、通訊投票、特別投票所投票、提前投票及電子投票。台灣討論聚焦爭議性較低的移轉投票，也就是選民赴戶籍地以外的投票所投票，目前台灣僅有「投開票所工作人員」有「移轉投票」實施經驗，中選會主張「公投先於選舉，移轉先於其他方式」。

目前國民黨多名立委均提出不在籍投票相關版本草案。民眾黨立院黨團、民進黨立委伍麗華等也提出原住民的全國性不在籍投票法相關草案版本，藍營有意續推。

鍾佳濱指出，不在籍投票看似解決投票成本，進而提高投票率，卻也可能造成其他成本；以目前討論度高的「移轉投票」為例，台北市有來自全台21縣市、300多鄉鎮的人民，其中非直轄市將縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮代表及村里長5張選票，請問台北市要準備多少選票？

鍾佳濱表示，移轉投票勢必提升選務工作複雜程度，地方選舉領票又更麻煩，不只一間投票所可能會出現來自全國的公民，開票時間也可能延長，過往村里長選舉結果最快出來，接著是鄉長在往上，若台北市實施移轉投票，全台灣的村長可能都要等台北市開完票才知道是否當選。

鍾接著總結，「移轉投票」或「不在籍投票」似乎能降低投票人的投票成本，但會製造選務複雜程度，跟其他尚未想到的成本；公共事務有很多作法，但應具備簡單、民眾理解、成本低及沒有副作用等四項重點。

他強調，任何主張，民進黨都開放性的討論，但絕非倉促推動，沒有周延討論與凝聚共識，尤其選舉不只涉及投票人，還有選務機關及其人員，推動不在籍投票後，製造出來的問題，地方基層選務機構能承受嗎？