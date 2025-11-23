續推不在籍投票…藍：時間到了就會排 白：盼本會期通過

立法院藍白推動公投綁大選修法日前經立法院會三讀通過，與投票相關的「不在籍投票法草案」是否會接續推動，也引發關注。國民黨立法院黨團今天表示，時間到就會排上，將待黨團大會決定；民眾黨立法院黨團人士表示，力拚本會期通過，同時要求中選會完成相關法制作業。

據了解，國民黨團有立委牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋等多人提出相關版本草案，民眾黨立院黨團、民進黨立委伍麗華等也提出原住民的全國性不在籍投票法相關草案版本。國民黨團也說「時候到了就會推」，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。

國民黨團書記長羅智強表示，該法案是國民黨重視的法案，其實任何法案到時間點就會排上，相關要通過的事項也都會在黨團大會決定並行動，這會是大家共同決定的，所以黨團只有清單，不會設定期程；民眾黨對法案的想法，國民黨團也都會了解。

民眾黨團在去年4月即推出「不在籍投票法草案」，本會期持續列入優先法案清單。民眾黨團人士表示，許多青年學子因就學或在外地工作，每逢大選皆無法返鄉投票，目前該案已經付委等候審查，本會期也將力推其審查通過，同時要求中選會完成不在籍投票的法制作業。

民眾黨團在提案說明指出，我國部分國民長年因在外地就學、移地工作等不同因素，導致無法行使投票權利，憲法第17條保障人民有選舉、罷免、創制及複決權，為了保障民眾返回戶籍地行使投票權，不在籍投票實屬當務之急，因此提出不在籍投票法草案。