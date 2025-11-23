李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

美國總統川普與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。退輔會前副主委李文忠今天表示，這個「和平方案」如同21世紀版的「慕尼黑協定」，台灣該學習到的教訓，是保衛自己的家園是自己的責任；緊密跟隨民主同盟的旋律與腳步之餘，也不逾越對岸真正的底線，不與中國民族主義對抗。

李文忠表示，川普版和平方案令人震驚而失望，但不令人意外。川普要的是和平、他推動和平的成績及利益，他一切從現實主義及生意經出發，只在意有實力或有能力交換的人、國家，至於作為世界領䄂及盟邦的信譽不重要。

他說，這樣的和平幾乎就是21世紀版的「慕尼黑協定」，被譏為「俄國贏者全拿，烏克蘭投降，美國全身而退，歐洲灰頭灰臉的買單」。

他說，看到這一幕，台灣很幸運，我們的地緣戰略地位、晶片及自由民主體制對美國及民主盟邦至關重要。台灣的不幸在於我們面對的是一個極權、專制、民族主義盛行又擁有世界第二大經濟體的中國謀我日亟。最不幸的是，內部朝野不但沒有坐下來好好談共同應處之道，反而從不同方向方式努力配合北京的分化策略，互相抹黑抹紅，撕咬撕裂，鬥的不亦樂乎！

他說，在談台灣要從什麼樣的角度前，他先談談兩件台灣比較少報導、討論的事：

第一、烏克蘭人民屬斯拉夫民族，但烏東、烏西各自隨著主子廝殺上千年，加上宗教、語言的歧異，互相視如寇仇，但烏國政治領䄂並未在促進文化理解及宗教寬容、保護少數族群語言、消除種族主義歧視及偏見方面努力，往往反其道而行。

第二、俄羅斯占領克里米亞並對烏侵擾,烏克蘭的親歐派亟欲加入北約及歐盟,問題在俄—烏接壤，北約如東擴至此邊境，形同侵門踏戶，對俄國而言孰可忍孰不可恕？這也是前德國總理梅克爾及美英法一再慎重婉拒的原因。但他不同意將戰爭歸咎于澤倫斯基，發動戰爭的是侵略者普丁，但烏方有一定責任。

李文忠表示，台灣該學習到的教訓，是保衛自己的家園是自己的責任，但現實上必須依賴美軍及盟邦，因此必須緊密跟隨民主同盟的旋律與腳步。

而兩岸有血緣、文化、語言、地緣、經貿千絲萬縷的關係，這對台灣是最重要的保護之一，執政者千萬要有北京視角，不逾越對岸真正的底線，綠營千萬要努力親善中國人民，不與中國民族主義對抗。

李文忠說，中共對我文攻武嚇升級，表示對台統一進程已升級，統戰滲透力量也已升級，台派及中華民國派必須放下偏執，求同存異，以團結內部共同應處北京為第一要務。