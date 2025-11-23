聽新聞
淡江大橋明年完工 蔡英文貼參觀照讚中央和地方合作典範
前總統蔡英文今（23日）在臉書發文談日前和行政院前院長蘇貞昌一起參觀淡江大橋，稱這座橋展現台灣人在公共工程的韌性，更代表中央和地方攜手團結的合作典範。
蔡英文指出，她先前說過，卸任總統後要和蘇貞昌一起到處看看為台灣所做的建設和改變。
蔡英文表示，獲工信工程總裁潘俊榮邀請，參觀明年即將完工的淡江大橋；網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。
蔡英文說，謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程；這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。
FB留言