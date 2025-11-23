快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統日前在臉書貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統日前在臉書貼出「午餐照」表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統前天秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島5縣核食管制解禁。時事評論家、醫師沈政男怒批，總統應顧及國民感情，但賴從「終戰說」、「沒有光復節」到秀生魚片，讓對日本仍反感，與對中國有感情的民眾作何感想。

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總統前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。

沈政男指出，高市在國會被在野黨質詢應該不是套招，而是即席表現；且從那位議員反覆問了幾次，高市才講出來，也能看出是當場決定講出來。而高市的講話是指，若巴士海峽被封鎖，且是軍艦所為，那就是緊急事態，可以出兵。

而高市之所以這樣講，就是要展現抗中強硬立場，且要超過她的師父安倍，因為她是第一位日本女首相，一定要坐好這個位置。然從她先前跟各國領袖互動，尤其川普，能看出因過度在意誇張表現；對美國過度熱情，而對中國，又過度強硬。

他進一步表示，高市的言論使得旅遊與水產受到影響了，日本飯店房價這幾天下跌了許多。賴清德還吃了日本生魚片，接下來大概準備吃日本牛肉，因為會被禁止輸中。高市現在仍不願撤回那一席話，因為那就遜掉了，問題是，能撐多久？

日本在中美台三方之間該如何自處，顯然日本人也辦法想得太遠。高市當然想要推進安倍那一套親美抗中論述，問題是日本經濟要先搞好，不然政治與外交很難施展。然後現在日本旅遊業先受到打擊了。

針對我國全面解禁福島5縣核食管制，沈政男說，政府說過去十多年抽驗日本20多萬件，全部合格；但合格不等於零檢出，而是在容許值範圍內；目前除中國、俄羅斯與南韓未完全解禁，其他國家已回歸一般管理，若不放心仍得注意產地。

但挺日是這樣，如果你是網友，愛怎麼吃生魚片是你的事，問題是賴清德是總統，應該顧及國民感情。從「終戰說」、「沒有光復節」，到秀出生魚片（有沒有吃不知道），會讓對日本仍反感，與對中國有感情的民眾作何感想，值得多加思考。

賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感

