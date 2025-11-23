國民黨小雞提名策略 戴錫欽曝1慣例…下周與新人碰面

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市黨部主委戴錫欽。本報資料照片
國民黨民眾黨2026選戰合作，希望一加一大於二，目前民眾黨北市議員提名，除現4席連任，再加松信、中正萬華各提1席；國民黨會不會禮讓？還有黨內新人提名席次？黨部主委戴錫欽說，國民黨基本會先保障現任，若有多的名額會提供新人初選，他也透露，下周就會與有意爭取的新人碰面。

戴錫欽表示，下周他就會與有意參選的國民黨新人碰面，先了解他們想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。

戴錫欽今天上午出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽，對局接下來國民黨2026的提名相關時程，戴表示，國民黨的相關提名辦法，各選區要等中央核定，其中直轄市與縣市議會議員提名辦法，依照他了解的時序，應該會先處理縣市長部分，市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，會比較單純，這部分完成，就會根據議員的提名辦法，

至於目前台北市六個選區已經有多名新人表態爭取參選，戴錫欽說，北市黨部會依照中央公布的提名辦法，提出北市各選區議員提名辦法，到時候只要有出缺，就會由有意參選新人登記及相關進程。

至於是否新人與現任比民調？戴說，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額會提供給新人大家一起初選競爭，今年應該也會用類似這樣的方式進行，不過還是要依照中央的提名辦法內容，包括新人第一次參選、青年加權，也要看中央如何核定，會有全國一致性做法。

至於里長部分，戴說，無黨籍里長的部分，是否會與民眾黨討論是否配票？戴說，里長部分因為屬於單一席次選舉，在北市456里長，國民黨占有多數里長席次，當然也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，國民黨市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做相關配合，民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。

國民黨 新人 議員 民眾黨 戴錫欽 北市 名額

