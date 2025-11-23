北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

國民黨與民眾黨主席「鄭黃會」之後，接下來2026藍白如何合？國民黨北市黨部主委戴錫欽今天表示，民眾黨在北市議員希望「4+2全壘打」，國民黨會充分尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」，讓國民黨與友軍議員席次極大化。

至於「鄭黃會」之後，會不會有國民黨、民眾黨北市黨部主委戴錫欽、周榆修的「戴周會」？戴錫欽說，他跟周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架。藍白會在這樣的基礎下，持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。

戴錫欽今天上午出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽受訪表示，對於接下來的藍白合，民眾黨目前4+2席的提名策略，希望6席全上，國民黨市黨部是充分、充分尊重。

對於有網路民調，87%網友「看好，藍白合希望在即」。接下來如何藍白合？戴錫欽今天表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，會充分尊重民眾黨提名策略，但國民黨也會衡量各選區實力後，「務必讓國民黨單獨過半，也讓國民黨與友軍議員席次極大化。」