快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

聽新聞
0:00 / 0:00

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供

國民黨民眾黨主席「鄭黃會」之後，接下來2026藍白如何合？國民黨北市黨部主委戴錫欽今天表示，民眾黨在北市議員希望「4+2全壘打」，國民黨會充分尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」，讓國民黨與友軍議員席次極大化。

至於「鄭黃會」之後，會不會有國民黨、民眾黨北市黨部主委戴錫欽、周榆修的「戴周會」？戴錫欽說，他跟周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架。藍白會在這樣的基礎下，持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。

戴錫欽今天上午出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽受訪表示，對於接下來的藍白合，民眾黨目前4+2席的提名策略，希望6席全上，國民黨市黨部是充分、充分尊重。

對於有網路民調，87%網友「看好，藍白合希望在即」。接下來如何藍白合？戴錫欽今天表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，會充分尊重民眾黨提名策略，但國民黨也會衡量各選區實力後，「務必讓國民黨單獨過半，也讓國民黨與友軍議員席次極大化。」

國民黨 藍白合 民眾黨 北市 議員

延伸閱讀

台北市長藍白合有譜？ 黃國昌喊出：議員4+2全壘打

柯文哲有望參加民眾黨活動？黃國昌曝這件事的重要性

影／黃國昌讚黃瀞瑩表現有目共睹 有信心北市4+2全壘打

鄭黃會定調藍白合 戴錫欽：北市議會藍提合理席次 拚單獨過半

相關新聞

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

國民黨與民眾黨主席「鄭黃會」之後，接下來2026藍白如何合？國民黨北市黨部主委戴錫欽今天表示，民眾黨在北市議員希望「4+...

新北藍白合影響藍議員席次？ 侯友宜：合作要有共同理念

2026新北市長選舉要不要藍白合各界持續討論，不過民眾黨擬在議員部分提好提滿，恐影響藍營席次分配。新北市長侯友宜今天被問...

國民黨小雞提名策略 戴錫欽曝1慣例…下周與新人碰面

國民黨、民眾黨2026選戰合作，希望一加一大於二，目前民眾黨北市議員提名，除現4席連任，再加松信、中正萬華各提1席；國民...

中日緊張下的外交迷航 「抗中保台」變形為「抗中保日」？

日本首相高市早苗一席「台灣有事即日本有事」談話，中日關係近期再次陷入動盪，北京不滿、外交角力升高、旅遊警示與軍演同步加壓，情勢快速升溫。然而，在這個敏感時刻，不少民進黨政治人物相繼表達力挺日本的態度，只是外交部的報告明確指出，高市答辯的內容尚難解讀為「日本將協防台灣」，然而民進黨政府積極對日本釋出善意，這背後的思考脈絡是什麼？抑或只是民進黨政府的本能反射式政治動作？

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美批被出賣

已故前總統李登輝一九九五年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發一九九六...

藍推長照保險法 時機估2027年

超高齡社會來臨，長照基金服務人口逐年成長，國民黨今年初將「長照保險法」草案列為優先法案，但草案至今仍未審查。草案主要推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。