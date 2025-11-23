聽新聞
學者揭密：李登輝康乃爾演說 美批被出賣
已故前總統李登輝一九九五年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發一九九六年台海危機。學者表示，李登輝在演說中公開說出「中華民國在台灣」，美方對演講稿非常不悅，有時任美國官員痛批李「完全出賣了我們」，也有美官員認為，李登輝訪美，讓台美關係「失去平衡」。
國史館昨舉辦「二○二五年李登輝紀念學術討論會」，邀美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。
林孝庭表示，李登輝以「民之所欲，長在我心」為題發表演說，大談台灣經驗、主權在民、政治改革與經濟發展，以及中華民國國際處境與存在價值。而李登輝首次在公開場合以英文說出「中華民國在台灣」一詞，強調中華民國一九四九年遷台後持續存在的政治現實。美方對這篇充滿濃厚政治意味的演講稿感到非常不悅，時任亞太助理國務卿羅德痛批李登輝「完全出賣了我們」。
