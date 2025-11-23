快訊

賴總統：緬懷為國官兵 而非共諜

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰／台北報導

昨天是曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國紀念日，賴清德總統在臉書紀念黃百韜表示，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」由於國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖活動，追思對象包含共諜吳石，引發外界爭議。賴總統昨這番說法被認為是暗批鄭麗文。

國民黨昨批評，賴清德別消費黃百韜將軍，「賴桑」不愧是「賴桑」，只敢談反共，卻始終不敢談抗日，這種掐頭去尾、閹割歷史的行為，根本不配談黃百韜精神。國民黨也提醒賴清德，黃百韜將軍捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」，請賴清德盡快編列提升軍人待遇相關預算，把真正的尊嚴還給國軍，才是對烈士最好的致敬。

為了紀念黃百韜將軍殉國紀念日，賴總統昨天表示，黃百韜一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短六十六天內，犧牲五十五點五萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

賴總統說，現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜。昨天是黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。

