藍推長照保險法 時機估2027年

超高齡社會來臨，長照基金服務人口逐年成長，國民黨今年初將「長照保險法」草案列為優先法案，但草案至今仍未審查。草案主要推動者國民黨立委王育敏認為，社會共識尚未凝聚、雇主不願再多負擔保費成本是阻力，雖然這會期不會審查，但最有可能推動時機是二○二七年，成為二○二八年總統大選政策之一。

長照基金財源仰賴房地合一稅、遺贈稅、菸稅、菸捐及政府預算撥充。審計部二○二四年決算報告，指長照基金從二○二○年五三七億，逐年增加至二○二四年一三○四億。不過二○二四年央行第七波實施信用管制措施後，審計決算報告發現，全國不動產交易市場降溫後，連帶影響房地合一稅撥入長照基金數額，比前一年同期減少約七億、占百分之六；菸害防制法修正後，法令趨嚴，抑制菸品銷量，長照基金獲配菸稅收入，逐年減少至二○二四年二六四億餘元，凸顯長照基金易受政策法令與市場變化影響，財源穩定性不足。

王育敏說，長照保險法立法是國民黨長期主張，二○一六年總統大選時，當時的國民黨總統候選人朱立倫便提出長照保險法。但因近期立法院有更多較政治性、急迫的法案，這會期還不會實質審查，最有可能推動時機落在二○二七年，成為二○二八年總統大選政策之一。

藍營智庫人士以十月長照基金為例指出，今年法定預算收入約七五八億，但今年累計到十月實際收入已高達一千餘億，比預算數增百分之五十八，雖然稅收榮景，看似讓長照基金庫存滿滿，甚至有餘裕支援其他基金，但反而營造虛假安全感，只要遇到房市反轉或經濟不景氣，就可能一夕變天。