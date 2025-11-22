范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中共跨國鎮壓

民進黨立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，她提到中國對台灣的脅迫行動不斷升級，呼籲自由世界支持台海和平、支持台灣有意義地參加國際組織，並對中國跨國鎮壓採取具體行動反制。

擔任國際自由聯盟副主席的范雲今天下午參與「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」場次，發表專題演說。

范雲說，數十年來，台灣一直位於中國威權擴張的最前線，尤其自從中國領導人習近平上台後，對台脅迫行動不斷升級，包括軍事施壓與灰色地帶行動、經濟脅迫、網路攻擊，以及全面性的滲透與干預。然而，台灣人民從未放棄，這些持續性的威脅反而鍛造出台灣深厚而堅實的韌性。

她提到，這些韌性包含降低對中國的投資依賴；教導學生如何批判性思考與辨識中國的宣傳內容，以因應針對年輕族群的認知作戰；全力強化自我防衛能力；藉由「全社會韌性」策略，強化全民的防衛能力。

范雲強調，台灣深知無法單獨面對所有挑戰，中國的威權擴張不只影響台灣，如今已衝擊全球自由民主，自由世界應該要團結面對這樣的侵略。

范雲以台灣為例提出3項建議，首先，清楚而大聲地支持台海和平，這是嚇阻中國侵略最直接且有效的方式；第二，持續支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，這不只是外交支持，更是對自由與包容價值的肯認；第三，必須採取具體行動反制跨國鎮壓，這並不僅限於台灣，而是全球議題。需要強化國際合作，並確保中國的引渡協定不會被用來侵犯人權。

她說，從台灣的經驗來看，最深刻的答案是降低對威權國家的經濟依賴、強化民主韌性、建立國防與全社會的全面韌性。想在永無止境的危機與不安全政治環境中順利前行，絕對需要全球自由派的團結。

遭中共宣稱立案偵查、全球通緝的民進黨立委沈伯洋也出席這次會議。范雲接受中央社訪問時表示，沈伯洋持續出席國際會議，展現不畏懼威脅的精神。

范雲說，當中共想要用威脅的方式讓台灣擔心害怕的時候，台灣更要勇於展現跟全世界分享守護民主的決心，並跟全世界做朋友，「當有越來越多的民主陣營跟我們站在一起的時候，我相信正義跟民主的價值一定會勝利」。